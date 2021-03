Davide Toffolo è uno dei Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con gli Extraliscio con il brano inedito "Bianca luce nera". Sebbene non sia particolarmente noto al grande pubblico, è cantante, fumettista, chitarrista, leggenda della musica italiana alternativa, indie e punk. Fin da quando è apparso sul palco di Sanremo Giovani per annunciare che avrebbe preso parte alla manifestazione canora, però, c'è stato un dettaglio in particolare che ha attirato le attenzioni degli spettatori: la maschera da teschio che gli copre il viso. Se da un lato i fan dei Tre Allegri Ragazzi Morti, band di cui è leader, non sono rimasti sorpresi, dall'altro sono stati moltissimi coloro che si sono chiesti per quale motivo l'artista non mostra mai il suo volto in pubblico. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un semplice accessorio di scena, la maschera nasconde un significato simbolico molto profondo.

Le immagini di Davide Toffolo senza maschera

Trovare delle foto di Davide Toffolo senza maschera è un'impresa davvero ardua, è dagli esordi con I Tre Allegri Ragazzi Morti che la indossa e, sebbene gli altri membri della band di tanto in tanto non abbiano esitato a mostrare il loro vero viso, lui l'ha trasformata in un tratto distintivo del suo stile. Le uniche eccezioni le ha fatte durante dei live in location particolarmente intime, dove finalmente ha detto addio alla maschera (anche se solo temporaneamente). Com'è quando non porta l'originale accessorio sul volto? È un "normale" uomo di mezz'età, ha i capelli lunghi e chiari e porta la barba lunga e incolta.

in foto: Davide Toffolo senza maschera

Davide Toffolo, come è nata la maschera da teschio

È fin dalle prime apparizioni pubbliche con la band I Tre Allegri Ragazzi Morti che Davide Toffolo ha indossato la maschera da teschio che ancora oggi sfoggia sempre durante le esibizioni. Complice la carriera di successo da fumettista, è stato lui stesso a disegnarla, cosa che ha contribuito a trasformarla nel suo vero e proprio "marchio di fabbrica". Nel corso degli anni, però, il significato simbolico di questo originale accessorio è notevolmente cambiato. All'inizio si trattava semplicemente di un dettaglio capace di dare un'identità riconoscibile al gruppo di cui fa parte, non a caso tutti i membri del gruppo l'hanno indossata (spesso abbinata anche a un abito-mantello dallo stile dark). Ad oggi, però, Toffolo è l'unico che esita a mostrare il suo vero aspetto in pubblico, basti pensare al fatto che è quasi impossibile trovare delle foto in cui non copre il viso con la maschera.

in foto: Il costume di scena di Davide Toffolo

Il significato simbolico della maschera

Col passare del tempo la maschera a forma di teschio di Davide Toffolo è diventata qualcosa di più complesso. Ad oggi, infatti, l'artista la considera un simbolo di ribellione alla società contemporanea, dove solo dietro una maschera (ovvero un'identità segreta, un alter-ego) si può nascondere la verità. È stato il primo a parlare di "indie mascherata", un genere musicale che, partendo dai Tre Allegri Ragazzi Morti e arrivando fino a Liberato, si distingue per il suo mood eccitante e divertente, due caratteristiche essenziali per definire la musica "vera". Spesso per completare la sua immagine "scenica" Toffolo ha indossato anche un costume da yeti, la cui storia è molto particolare: lo ha trovato per caso diversi anni fa in un mercatino di Livorno ma in realtà inizialmente era semplicemente una mimetica militare.