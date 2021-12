Damiano dei Maneskin con i capelli biondi: la foto da giovanissimo con colpi di sole e caschetto Damiano David è il leader dei Maneskin e dagli esordi a oggi è cambiato moltissimo. In quanti sanno com’era prima del successo raggiunto a X-Factor? Sul web circola una sua foto da giovanissimo con degli inediti capelli biondi.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno conquistando il mondo intero con la musica rock, è da quando hanno vinto prima Sanremo e poi l'Eurovision 2021 che sono diventati famosi a livello internazionale e da allora il loro successo è stato in continua ascesa. Il più amato della band è il frontman Damiano David, considerato non solo un talentuoso cantante ma anche un indiscusso sex symbol (addirittura le fan più incallite sarebbero disposte a spendere centinaia di euro pur di accaparrarsi un suo slip). Oggi lo vediamo bellissimo, elegante e affascinante sul palco, ma com'era prima del successo? Sul web circolano moltissime sue foto in cui appare quasi irriconoscibile.

Damiano David, la foto del passato

Damiano David dei Maneskin non ha mai nascosto la sua passione per gli hair look originali, basti pensare al fatto che dai tempi di X-Factor a oggi è cambiato moltissimo grazie ad acconciature originali e glamour. Caschetto mosso, chioma corta ma col ciuffo, mullet cut: il cantante le ha provate davvero tutte. L'unico look che mancava? Quello biondo, ma gli utenti del web sono corsi ai "ripari" ritrovando una foto d'archivio del loro idolo. In uno scatto del passato risalente al periodo pre X-Factor Damiano portava i capelli lunghi, selvaggi e con delle inedite sfumature platino. Al suo fianco, una giovanissima Victoria con i capelli rossi e ricci: in quanti ricordavano i due in queste versioni?

Lo stile trasgressivo e glamour di Damiano

Al di là dei capelli sempre all'ultima moda, Damiano vanta un innato fascino irresistibile che gli ha permesso di diventare un sex symbol a livello internazionale. A contribuire al suo successo è stata anche la passione per lo stile genderless: jumpsuit trasparenti, body sgambati, tacchi, il cantante ha dimostrato che nella moda ormai non esiste più distinzione tra uomo e donna. Bellezza, trasgressione, eleganza, glamour: il leader dei Maneskin è l'uomo del momento e le fan non potrebbero esserne più felici. Presto metterà in atto un nuovo colpo di testa?