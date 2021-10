Damian Hurley irriconoscibile con un nuovo look, rassicura i fan: “I capelli lunghi regnano ancora” Damian Hurley è tornato a far parlare di lui: il figlio di Liz Hurley ha postato sui social una foto che ha lasciato senza parole i fan. Il motivo? Sembra avere i capelli cortissimi. La verità, però, è ben diversa, è stato lui stesso infatti a intervenire sulla questione per rassicurare i followers.

A cura di Valeria Paglionico

Damian Hurley, il figlio dell'attrice sex symbol Elizabeth Hurley, viene ormai considerato icona di bellezza fluida: con i suoi profondi occhi azzurri, il suo fisico asciutto e il suo fascino androgino ha ormai conquistato tutti, dando prova di aver ereditato splendore e sex appeal proprio dalla mamma. Uno dei segreti della sua bellezza? I capelli lunghi, fluenti e ondulati. Nelle ultime ore, però, ha lascito senza parole i fan con un look decisamente inedito. In uno scatto postato sui social è apparso irriconoscibile con la chioma cortissima. Sommerso dalle domande dei followers, si è trovato costretto a "rassicurarli" sulla questione.

La foto di Damian Hurley che ha fatto discutere

Nelle ultime ore Damian Hurley ha sconvolto i fan con una nuova foto postata su Instagram. Nello scatto appare a mezzo busto con indosso dei pantaloni neri e una canotta bianca aderente che lascia la pancia in mostra, ha lo sguardo profondo rivolto dritto in camera e degli inediti capelli corti. Nella didascalia ha poi scritto: "Posso fare entrambe le cose", lasciando un certo mistero sulla questione hair look. Sarebbe infatti la prima volta che il giovane modello appare in pubblico senza l'iconica chioma lunga, considerata uno dei suoi "marchi di fabbrica", ed è proprio per questo che ha mandato in delirio i followers.

I capelli lunghi sono il segreto del suo fascino

In molti non hanno esitato a chiedergli cosa avesse fatto ai capelli, tanto che si è sentito costretto a intervenire sulla questione rassicurando tutti dicendo: "Non mi sono rasato, li ho solo legati. I capelli lunghi regnano ancora". Tutti coloro che lo amano in versione "tradizionale" hanno dunque tirato un sospiro di sollievo, celebrando i suoi riccioli naturali e fluenti. Insomma, Damian non ha alcuna intenzione di cambiare look, per il momento continua a considerare i long hair il segreto del suo irresistibile fascino androgino.