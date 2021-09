Dakota Johnson lancia il look più sexy dell’autunno: abbina i pantaloni di pelle al bustier trasparente Dakota Johnson ha preso parte alla premiere del film The Lost Daughter durante il New York Film Festival 2021. Il suo look accattivante e seducente ha conquistato tutti e ha confermato la tendenza del prossimo autunno: il capo must sarà il bustier.

A cura di Giusy Dente

Nel mondo cinematografico c'è molto fermento e c'è grande attesa per i prossimi film in uscita. Uno di questi è The Lost Daughter (La figlia oscura) che segna il debutto della regista Maggie Gyllenhaal. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo dell'acclamata Elena Ferrante: è stata presentata in concorso alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia e prossimamente arriverà nelle sale cinematografiche italiane (in streaming su Netflix il 31 dicembre). Una delle interpreti principali è Dakota Johnson, l'attrice statunitense che si è imposta all'attenzione del grande pubblico con la saga Cinquanta sfumature. Il ruolo di Anastasia le è valso anche un People's Choice Award nel 2016, come migliore attrice in un film drammatico.

Datoka Johnson è Lena

Dakota Johnson nel film The Lost Daughter interpreta Nina, una giovane mamma che attira l'attenzione della professoressa universitaria Leda (OLivia Colman), che è in vacanza al mare da sola: attratta dal legame che Nina ha con la sua figlioletta, la donna ripercorre il suo passato ed emergono alcuni ricordi ed emozioni legati alla sua esperienza con la maternità. E proprio la maternità è il tema portante dell'opera, che porta a galla la vicenda di una donna che lontana dalle proprie figlie sperimenta, con imbarazzo, come un senso di liberazione piuttosto che la malinconia di cui solitamente si parla.

Il look seducente di Dakota Johnson

Dakota Johnson ha partecipato alla premiere dell'attesissimo film The Lost Daughter che si è svolta nel corso del New York Film Festival 2021. L'attrice 31enne è una delle protagoniste accanto a Olivia Colman, Paul Mescal, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard e Dagmara Dominczyk. Il look sfoggiato sul tappero rosso è stato uno dei più audaci. L'attrice ha indossato un outfit total black Gucci composto da pantaloni di pelle a vita alta, cintura sottile e bustier in pizzo con logo ricamato e scollatura a cuore. A completare il tutto gioielli Cartier (tra cui collier di diamanti) e decollété Gianvito Rossi. Il bustier sembra essere il capo must del prossimo autunno, che vede la lingerie ampiamente sdoganata (anche in chiave genderless, basti pensare al corpetto di Damiano dei Maneskin). L'effetto femme fatale è garantito, sul red carpet così come in qualunque altra occasione non di gala.