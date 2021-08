Cristina Marino, come tornare in forma dopo il parto: a un anno dalla gravidanza ha un corpo mozzafiato Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero, è diventata mamma di Nina Speranza da poco più di un anno ma il suo corpo sembra non averne risentito affatto. Come ha fatto a tornare in forma dopo il parto? Sui social ha rivelato l’allenamento super intenso che le ha permesso di avere gli addominali scolpiti dopo la gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre ai successi come modella, influencer e attrice, ha trovato l'amore al fianco di Luca Argentero, l'uomo che ha sposato qualche mese fa e che lo scorso anno l'ha resa mamma della piccola Nina Speranza. Oggi non potrebbe essere più felice e non esita a documentare ogni aspetto della sua quotidianità sui social. Il dettaglio che i followers non possono fare a meno di notare? Nonostante abbia partorito da poco più di un anno, vanta una silhouette mozzafiato, tanto che nessuno direbbe mai che nella sua vita ha affrontato una gravidanza. Come ha fatto a essere tornata in splendida forma? Lo ha rivelato in un video condiviso sui social.

L'allenamento post-parto di Cristina Marino

Al motto di "Mi state continuando a chiedere come si fa a tornare in forma dopo un figlio, ecco come ho fatto io", Cristina Marino si è servita dei social per rivelare l'allenamento "miracoloso" che le ha permesso di vantare una silhouette da urlo dopo la nascita di Nina Speranza. Si tratta di un workout tostissimo con plank, sumo squat, jumping jack, bulgarian squat: ogni esercizio dura un minuto ed è necessario ripetere il circuito per ben 6 volte. I risultati, però, sembrerebbero essere assicurati. A poco più di un anno dal parto Cristina ha gli addominali scolpiti, il seno tonico e le gambe snelle proprio come prima della gravidanza.

I consigli di Cristina Marino per tornare in forma

Cristina Marino non ha mai rinunciato all'attività fisica, ha ripreso a praticare fitness fin dai primi giorni dopo il parto e, a quanto pare, è stata la scelta giusta. Qual è il consiglio che dà ai fan che vogliono seguire il suo esempio? Non lamentarsi ma agire, prendendosi cura anche della propria alimentazione. Come dimostrato dai video condivisi sui social, non bisogna approfittare dell'estate per lasciarsi sopraffare dalla pigrizia, è possibile allenarsi anche nelle giornate più calde, magari in costume e a bordo piscina. In quanti sognano il suo corpo da urlo a poco più di un anno dalla nascita di un figlio?