Courteney Cox senza trucco con i capelli avvolti nell’asciugamani: a 57 anni è splendida al naturale Courtney Cox ha 57 anni e, nonostante l’avanzare dell’età, continua a essere un’indiscussa icona di bellezza. Lo ha dimostrato con un esilarante video “al naturale” postato sui social, nel quale non ha avuto paura di mostrarsi senza trucco e con i capelli bagnati avvolti in un’asciugamani.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando c'è stato l'avvento dei social sono moltissime le star che non perdono occasione per immortalarsi "al naturale", così da dimostrare ai fan di essere delle persone assolutamente "normali". L'ultima a non aver resistito alla mania dei selfie senza make-up è stata Courtney Cox, che sul suo profilo Instagram ha documentato un siparietto esilarante capitatole mentre andava al lavoro. Si è recata negli studi Warner Bros in una versione decisamente "casalinga" e si è sorpresa del fatto che tutti i presenti siano riusciti a riconoscerla anche se aveva il viso acqua e sapone e i capelli avvolti in un'asciugamani.

L'esilarante video di Courtney Cox "al naturale"

L'ultimo video postato da Courteney Cox su Instagram è davvero esilarante: l'attrice di Friends si è immortalata al volante mentre andava al lavoro ma la cosa particolare è che aveva i capelli bagnati avvolti in un'asciugamani rosa e il viso libero dal trucco. Sarà perché una volta arrivata in camerino sarebbe finita tra le "grinfie" del suo staff o semplicemente perché non aveva avuto il tempo di prepararsi, ma la cosa certa è che non ha avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone. Nel video selfie ha inoltre dichiarato divertita: "Sono sorpresa che mi abbiano fatto entrare, non mi ero accora di avere questa piccola cosa sulla testa".

Courteney Cox, una over 50 che non ha paura del tempo che passa

Sono lontani i tempi in cui Courteney Cox ricopriva i panni di Monica Geller in Friends ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Di recente l'abbiamo vista nell'esclusiva reunion dei protagonisti della sitcom e, soprattutto se paragonata ai maschietti, sembra non essere affatto cambiata. Certo, intorno agli occhi le sono comparse alcune piccole rughe ma in quante riescono a vantare un tale splendore a 57 anni? L'attrice, inoltre, non ha paura di mostrarsi al naturale: nel video postato sui social ha dimostrato di non temere affatto l'età che avanza e di piacersi così com'è, anche con qualche segno del tempo sul viso.