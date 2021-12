Costanza Caracciolo, la pettinatura con le mollettine multicolor è un dolce omaggio alla figlia Stella Costanza Caracciolo è una mamma amorevole e ne dà continuamente prova sui social. Nelle ultime ore ha seguito il consiglio della figlia Stella e ha sfoggiato un’originale acconciatura con innumerevoli mollettine multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Costanza Caracciolo è cambiata in modo drastico da quando ha incontrato Bobo Vieri: non solo ha capito cos'è il vero amore al suo fianco ma è anche diventata mamma di due splendide bambine, Stella e Isabel (quest'ultima nata in piena pandemia durante il primo lockdown). Sui social non esita a documentare tutto ciò che fa parte della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi ai dolcissimi momenti passati in famiglia, dando così prova di essere una donna assolutamente "normale" nonostante la notorietà. Nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere una madre amorevole e la cosa ha emozionato i fan. Cosa ha fatto? Ha sfoggiato una pettinatura originale con cui ha reso omaggio a un'idea della primogenita.

L'acconciatura anni '90 di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo cura molto la sua immagine, basti pensare al fatto che per l'inverno ha deciso di cambiare look, dicendo per la prima volta addio al biondo dopo molti anni. Nelle ultime ore ha messo in atto un nuovo "colpo di testa" in pieno stile anni '90 ma il parrucchiere non c'entra assolutamente nulla. In quest'occasione è stata la figlia Stella a curare la sua acconciatura: sui social l'ex velina ha sfoggiato oltre 10 mollettine multicolor, decorando con originalità tutta l'attaccatura della chioma. Nella didascalia ha poi spiegato com'è nata l'idea dicendo: "Ha ragione Stella: perché metterne solo due, quando abbiamo tutte queste belle mollettine?".

Costanza Caracciolo, i dolci momenti "mamma e figlia" sui social

Tra gli hashtag usati dalla Caracciolo c'è anche #mammaefiglia, un dolcissimo riferimento al momento passato con la sua primogenita Stella. Questa non è la prima volta che l'ex velina dà spazio alla tenerezza sui social, praticamente ogni giorno condivide qualche Stories in cui parla della sua vita da mamma, a prova del fatto che vive piccoli "inconvenienti" quotidiani proprio come ogni genitore. In compenso, però, le bimbe le riempiono la vita d'amore e non potrebbe essere più felice. Quante sono le mamme che, come Costanza, hanno giocato con i figli facendosi pettinare proprio da loro?