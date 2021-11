Costanza Caracciolo dice addio al biondo: il nuovo look con i capelli scuri e naturali Costanza Caracciolo ha rivoluzionato il suo look: siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli biondi ma ora le cose sono cambiate. È tornata alle origini e ora sfoggia un’adorabile chioma castana, ovvero la sua nuance naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione della fine dell'autunno per cambiare look in modo drastico? È proprio quanto fanno moltissime star, ultima tra tutte Costanza Caracciolo, che non ha potuto fare a meno di documentare la trasformazione sui social, nella speranza che la rivoluzione hair le permetta di dare il via all'inverno con il piede giusto. L'avevamo lasciata a festeggiare i 3 anni della figlia Stella con un party a tema Biancaneve e oggi la ritroviamo con un colore di capelli rinnovato e decisamente inedito. Dite addio alla "velina bionda", ora sfoggia una chioma scura e naturale.

Il nuovo look di Costanza Caracciolo

Siamo sempre stati abituati a vedere Costanza Caracciolo con i capelli biondi, per anni sono stati il suo "marchio di fabbrica", tanto da essere stata definita la "velina bionda" fin dagli esordi. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate: ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha rivoluzionato il colore della chioma. È "ritornata alle origini" (come dichiarato nella didascalia del post condiviso sui social) e ora sfoggia degli adorabili capelli castano chiaro con delle sfumature leggermente più chiare sulle punte. Al motto di "Amo il mio nuovo colore di capelli" la Caracciolo ha lasciato i fan letteralmente senza parole.

Costanza Caracciolo con i capelli biondi

Costanza Caracciolo torna al suo colore naturale

Trattandosi di un cambiamento davvero drastico, Costanza Caracciolo non ha potuto fare a meno di commentare la cosa sui social. A meno di un giorno di distanza dalla visita al parrucchiere in una Stories ha dichiarato: "A chi mi conosce bene sarà venuto un infarto perché sa quanto io abbia una passione per i capelli biondi. Però volevo tranquillizzarvi: tornerò bionda, credo poco prima dell'estate. Ora faccio riposare un po' i capelli e mi godo questo nuovo colore, che poi tra l'altro è il mio colore naturale, infatti la radice non l'ho neanche toccata". Insomma, presto torneremo a vedere l'ex velina in versione blondie ma per il momento non possiamo fare a meno di apprezzarla anche in versione naturale.