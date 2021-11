Costanza Caracciolo col tubino di jeans per i 3 anni di Stella: la festa della figlia a tema Biancaneve Stella Vieri, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, ha compiuto 3 anni e ha ricevuto una spettacolare festa a tema Biancaneve. Se la piccola si è trasformata in una principessa Disney in carne e ossa, l’ex velina è apparsa super trendy con indosso un tubino di jeans.

A cura di Valeria Paglionico

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri non potrebbero essere più felici: oltre a essere super innamorati, sono anche dei genitori amorevoli. Hanno due figlie, Stella e Isabel, e dedicano ogni momento libero a loro, non esitando a condividere sui social dei dolcissimi ritratti di famiglia. Nelle ultime ore è stata la primogenita ad attirare tutti i riflettori su di lei: ha compiuto 3 anni e come regalo ha ricevuto una spettacolare festa a tema Biancaneve, la prima in cui ha avuto la possibilità di stare con tutti i suoi amichetti. Per un'occasione tanto speciale l'ex velina ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco i look sfoggiati da lei e dalla figlia per il party.

Il party per i 3 anni di Stella

Stella Vieri, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, ha compiuto 3 anni e ha celebrato la giornata speciale con un maxi party a tema Biancaneve, la sua principessa Disney preferita. È stata la prima volta che la piccola ha potuto festeggiare con gli amichetti (lo scorso anno ha dovuto optare per una festa casalinga a causa della pandemia, mentre nel 2019 era ancora troppo piccola per poter davvero capire) ed è stata felicissima. Per l'occasione la bimba ha indossato gli iconici abiti della principessa con tanto di corona, mantello e trucco personalizzato. Non poteva mancare la maxi torta a più livelli decorata con il suo nome, circondata da una serie di deliziosi dolcetti per bambini.

La festa a tema Biancaneve

Il look di Costanza Caracciolo per la festa della figlia

Così come succede a ogni mamma, anche Costanza si è emozionata moltissimo per il compleanno della primogenita. Naturalmente ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo sofisticata e glamour nel dolce ritratto di famiglia. Ha indossato un abito in denim, un modello a tubino con la pencil skirt e il bustier-camicia con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto un audace rossetto rosso e un'acconciatura semi raccolta portata con delle onde dall'effetto naturale. Nonostante la vita da genitore sia travolgente e impegnativa, l'ex velina trova sempre il modo per essere una vera e propria icona fashion.