Cosa regalare ad un matrimonio: 35 idee originali per le nozze Il matrimonio rappresenta il coronamento del sogno di tutte le coppie che iniziano una nuova vita insieme e si promettono amore eterno. Se avete ricevuto la partecipazione alla cerimonia nuziale e non sapete cosa regalare agli sposi siete nel posto giusto. In questo articolo vi proponiamo 35 idee regalo davvero originali!

Avete ricevuto la partecipazione di nozze e non sapete cosa regalare agli sposi? Per prima cosa, occorre considerare due fattori: il budget a disposizione e il grado di conoscenza o parentela con gli sposi. Più si è vicini agli sposi e più il pensiero dovrebbe essere importante. Per un regalo ad una sorella, un fratello o un caro amico/a, la scelta del regalo è molto più semplice in quanto si conoscono bene i gusti e le necessità. I dubbi sopraggiungono quando gli sposi sono dei conoscenti, hanno già tutto e quando non si potrà partecipare alla cerimonia.

In questi casi, quindi, la scelta può ricadere su un oggetto della lista di nozze, su un contributo per la luna di miele o sulla classica busta con il denaro. Per quest'ultima, la tradizione vuole che l'invitato doni una cifra non inferiore al costo del pranzo o della cena.

Se queste soluzioni, però, non vi convincono e non sapete cosa regalare agli sposi senza lista di nozze, abbiamo selezionato per voi alcune idee regalo originali, per la casa, tecnologiche e per le giovani coppie. Ma non solo, troverete anche delle idee regalo per un matrimonio in Comune e per gli anniversari di matrimonio, come le nozze d'argento e le nozze d'oro.

Idee regalo per la casa per i neo-sposi

Di seguito una carrellata di alcune idee regalo per la casa, come elettrodomestici, robot da cucina e tanto altro, che sicuramente sono molto utili e graditi in vista di una nuova casa da arredare.

1. Macchina per il pane

La macchina per il pane è un accessorio per la cucina davvero molto utile in quanto consente di preparare deliziosi panini, focacce, dolci e tanto altro. Si tratta di uno strumento molto semplice da utilizzare perché impasta, lievita e cuoce in autonomia. Potrete optare per il modello Imetec Zero Glu, ideale anche per le preparazioni senza glutine, oppure la macchina per il pane Panasonic, con il recipiente da 1.2 kg.

2. Frullatore

Frulla, trita e taglia efficacemente tutti gli ingredienti che si desidera: il frullatore è uno degli utensili che non può mai mancare in cucina. È un'ottima idea regalo, quindi, per i neo-sposi che stanno cominciando una vita insieme in una casa nuova. Il modello Russel Hobbs con la caraffa in vetro è dotato anche di un dosatore per cucinare con maggiore precisione, mentre il Philips con tecnologia ProBlend ha due bicchieri ermetici che consentono di portare con sè i frullati.

3. Coppia di Sposini Thun

Thun rappresenta uno dei brand per eccellenza nel mondo del wedding. Infatti, ha realizzato proprio una linea specifica per il matrimonio: la coppia di sposini con bouquet, la cornice portafoto o la coppia sulla luna? Può essere una perfetta idea regalo anche per un matrimonio in Comune o per chi festeggia le nozze d'argento.

4. Robot da cucina

Il robot da cucina è un utensile è in grado di semplificare la preparazione di pranzi e cene. Nella frenetica vita lavorativa ricca di impegni, appuntamenti e uscite, l'impastatrice planetaria Phisinic rappresenta un perfetto alleato per poter preparare ottime pietanze senza dover rinunciare a del tempo per sè.

5. Macchina per la pasta

La macchina per la pasta è perfetta per una coppia che ama cucinare e anche per chi festeggia i 50 anni di matrimonio. La pasta fatta in casa, infatti, ha tutto un altro sapore ed è in grado di creare una calorosa atmosfera familiare. Si possono combinare forme, farine ed ingredienti per creare infinite varietà di pasta. La Philips Maker Avance è dotata anche di una bilancia integrata, mentre la macchina per la pasta Cgoldenwall è un modello più tradizionale.

Regali per il matrimonio originali e divertenti

Dopo aver visto quali sono le idee regalo per la casa, vediamo adesso alcune idee regalo originali per chi vuole sorprendere la coppia.

1. Cornice digitale intelligente

La cornice digitale intelligente rappresenta un'idea regalo che coniuga tradizione ed innovazione. Si tratta di una cornice 2.0 in grado di catturare e mostrare più di un singolo frammento. Consente, quindi, di avere sul proprio comodino tutte le foto che scorrono e che raccontano instanti di vita trascorsi insieme, come la cornice Ailrinni da 12 pollici, dotata anche di una sveglia e del calendario, o la cornice Nixplay verticale, che consente di condividere video clip e foto istantaneamente tramite e-mail o app.

2. Oggetti personalizzati

L'idea di un regalo personalizzato è davvero speciale in quanto è un oggetto unico, creato appositamente per la coppia di sposi. È possibile personalizzare icalici per lo spumante Gravurzeile con il nome degli sposi oppure la foto in cristallo in 3D Nsipan, con una loro miniatura.

3. Cesto da picnic

Il cesto per picnic rappresenta un'idea regalo originale e anche non troppo costosa. È consigliata a tutti quelli che vogliono regalare un momento di relax alla coppia. Nei mesi estivi, infatti, è molto piacevole trascorrere le giornate all'aria aperta. Solitamente in stile vintage, i cesti per picnic sono realizzati in vimini e sono dotati di uno scompartimento isotermico che consente di tenere cibi e bevande al fresco o al caldo, come il cestino Kosiejinn lavorato a mano o il cestino eGenuss che riprende la classica fantasia a quadretti.

4. Telescopio

Il telescopio può essere una perfetta idea regalo originale per gli appassionati di stelle. È molto romantico, infatti, osservare le costellazioni insieme al proprio partner. È possibile scegliere tra le diverse tipologie in commercio, come il kit completo Bebang, dotato anche di un adattatore per i bambini o il telescopio computerizzato Celestron, ultra tecnologico e professionale.

5. Smartbox

Un cofanetto Smartbox per la coppia è davvero una perfetta idea regalo originale da vivere. Sono disponibili tantissime opzioni come una Fuga da assaporare, che comprende una notte, una colazione e una cena in una location a scelta tra i 1010 luoghi disponibili. Ma anche una Fuga di relax, con l'accesso alla piscina e all'aria relax in uno degli hotel convenzionati da 3 a 4 stelle. Oppure, per gli amanti del buon vino è disponibile anche Peccati di gola, per un'esperienza endogastronomica con le degustazioni dei prodotti tipici del luogo prescelto.

Regali tecnologici per gli sposi

Per gli amanti della tecnologia e non solo, i regali tecnologici sono sempre graditi. Vediamo quali sono.

1. Robot aspirapolvere

Sulla scia degli oggetti utili per una neo-casa, il robot aspirapolvere è la nuova tendenza del momento e rappresenta un'ottima soluzione per avere la casa pulita senza sforzi. Il robot aspirapovere, infatti, pulisce le superfici autonomamente e raggiunge anche gli angoli più difficili grazie all'aggiunta delle informazioni perimetriche della casa, come il Rowenta RR7267, compatibile anche con l'assistente vocale.

2. Smart TV

La Smart Tv è il futuro della tecnologia nel campo delle televisioni. In una casa nuova non può assolutamente mancare la tv: piatta, Hisense al muro o sospesa, sono davvero tanti i modelli disponibili di nuova generazione.

3. Abbonamento ad Amazon Prime Video

La piattaforma Amazon Prime Video è ricca di serie tv, film, documentari e sport. La coppia di sposi potrà concedersi un momento di relax davanti al programma preferito, da scegliere nel ricco catalogo presente sulla piattaforma. Nell'abbonamento sono incluse le serie Amazon Original come The Boys, LOL e The Wilds. E da quest'anno, anche lo sport con la UEFA Champions League, in diretta ed esclusiva. Tutti i contenuti sono fruibili da smartphone, tablet e tv.

4. Oculus realtà virtuale

Il dispositivo per la realtà virtuale è uno dei regali più tecnologici esistenti. Si tratta, infatti, di una tecnologia innovativa che, con l'utilizzo di un visore, consente di vivere in prima fila concerti dal vivo, film rivoluzionari, eventi esclusivi e molto altro. L'Oculus Quest è un visore all-in-one, mentre l'Oculus Rift è un vero e proprio casco, da indossare per immergersi completamente nella realtà virtuale.

5. Macchina fotografica

Per una neo-coppia che sta per iniziare una nuova vita insieme, la macchina fotografica rappresenta una perfetta idea regalo. Infatti, c'è sempre una buona occasione per scattare foto ed immortalare momenti felici e giornate indimenticabili. Il modello Reflex è un tipo di fotocamera dotata di un sistema di mira che permette di osservare dal mirino ottico l'inquadratura in ingresso dall'obiettivo stesso. Tra queste vi consigliamo il modello Nikon Coolpix B500 ultra compatto con lo zoom ottico 40x, o la macchina fotografica Canon EOS 4000D, caratterizzata da un sensore aps-c da 18 megapixel.

Cosa regalare ad una coppia di giovani sposi?

Quando si parla di un matrimonio di una giovane coppia, la scelta del regalo adatto diventa ancora più difficile. I giovani, infatti, sono sempre aggiornati su tutte le novità e sui trend del momento e, quasi sempre, non amano i grandi classici. Vediamo, quindi, alcune idee regalo per una coppia di giovani sposi che può fare al caso vostro.

1. Go Pro

La Go Pro è una videocamera indossabile che segue la persona in tutti i suoi movimenti. Con questa nuova tecnologia è possibile immortalare momenti unici e renderli spettacolari. La GoPro HERO9 è uno dei modelli più sportivi in quanto è impermeabile ed è dotata di un sensore molto potente.

2. Soundbar

Il soundbar è un dispositivo autoparlante che, solitamente, viene posizionato sotto la tv. Viene utilizzato allo scopo di rendere migliore e più definito l'audio di un televisore. Il soundbar Powbuzz offre dei bassi profondi in grado di rendere spettacolare e coinvolgente la visione di un film o di un concerto.

3. Macchina del caffè con cialde

La macchina del caffè con le cialde è uno degli oggetti ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni. È un'ottima idea per regalare agli sposi un momento di condivisione per una colazione come al bar. Potrete scegliere sia la versione dellaBialetti con le capsule o la macchina del caffè Ufesa con le cialde.

4. Buono regalo Amazon

Se la coppia di sposi non la conoscete molto bene potete optare anche per un buono regalo Amazon, dell'importo che preferite. In questo modo, permetterete ai giovani sposi di scegliere da soli ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno. Un'alternativa originale alla classica busta che sicuramente li renderà felici. Potrete optare sia per un buono Amazon nel cofanetto, da consegnare in occasione della cerimonia, oppure il buono Amazon digitale da inviare agli sposi nel caso in cui non si possa partecipare all'evento.

5. Giradischi

Il giradischi è un'idea regalo a tema, ideale per le giovani coppie che amano il vintage e sono alla ricerca di oggetti particolari per rendere la loro casa unica. Questo oggetto, infatti, risulta essere anche un componente d'arredo davvero elegante ed originale. Potrete optare per il classico in legno Jorlai o per quello digitale portatile Digitnow.

Pensieri economici per la coppia

Se la ricorrenza per cui vi serve un regalo è un anniversario di nozze speciale, potete optare anche per un pensiero più economico, per augurare alla coppia tanta felicità pur non spendendo tanto.

1. Tazze per la colazione

Colorate, divertenti e che si completano: le tazze per la colazione sono una perfetta idea regalo economica per una coppia. Si tratta, infatti, di un classico intramontabile pronto ad accompagnare gli sposi durante la colazione, un thè pomeridiano o una tisana rilassante la sera. Potrete scegliere per la coppia di tazze Miamio per essere romantici e divertenti, o il set di tazze Egan con la tovaglietta in porcellana.

2. Orologio da parete

L'orologio da parete è un componente d'arredo che coniuga design e utilità. È possibile scegliere tra differenti modelli, come l'orologio Toktekk con i numeri romani o l'orologio Soledi fai da te, con i numeri e le lancette da incollare alla parete, perfetto per decorare uno spazio vuoto.

3. Coppia di elefantini

Regalare un elefante significa voler augurare buona fortuna e tanta felicità. Una coppia di elefantini è l'ideale per una coppia che si sposa. L'elefante, però, deve avere la proboscide alzata, come la coppia di statuette in legno IK Style e gli elefantini in ceramica Pajoma, da posizionare con il muso rivolto verso una finestra. Solo in questo modo porterà fortuna a chi lo riceve.

4. Cornice portafoto

Una cornice portafoto è ideale per mettere in mostra in casa una o più foto ricordo. In commercio vi sono tantissime tipologie che si discostano anche dalla classica forma, come la cornice portafoto Zep con la scritta Love, o la cornice Marbella a forma di cuore.

5. Vassoio da letto

Il vassoio da letto è l'ideale per accompagnare i risvegli romantici della giovane coppia. Il vassoio in legno Little Dove ha le gambe pieghevoli e si può regolare anche in inclinazione, per un inizio di giornata in allegria e comfort.

Regali per i 25 anni di matrimonio

Ogni anniversario è speciale in quanto segna il continuare di un amore che cresce e che si evolve. Tra questi, è sicuramente degno di nota quello delle nozze d'argento, che rappresentano a tutti gli effetti un primo traguardo importante nella vita di una coppia di sposi. Per questa occasione speciale si può decidere di regalare alla coppia qualcosa che ricordi loro i bei momenti vissuti insieme. Si può optare, ad esempio, per un viaggio, magari proprio nella meta della luna di miele. O, se gli sposi non sono amanti dei viaggi, si può decidere anche di acquistare un elettrodomestico o un oggetto per la casa. Ecco qualche idea.

1. Friggitrice ad aria

Tendenza degli ultimi anni è rappresentata sicuramente dalla friggitrice ad aria. È un elettrodomestico davvero molto utile che consente di cucinare le pietanze sfruttando il forte getto di aria calda con l'aggiunta di pochissimo condimento. Potete optare per la friggitrice rotonda Generic, dotata di un pannello touch screen o la friggitrice Innsky, con un cestello quadrato da 5,5 L.

2. Estrattore

L'estrattore è un elettrodomestico in grado di preservare le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura per succhi e sorbetti ricchi di minerali e vitamine. Si tratta di una perfetta idea regalo soprattutto per gli amanti dello sport e per chi è attento alla linea. Lo spremiagrumi lento Amzchef ha un design di controllo flessibile a 2 velocità, che consente di estrarre frutti e verdure senza alterarne il gusto.

3. Forno a microonde

Sempre in tema cucina, il forno a microonde è un elettrodomestico in grado di velocizzare notevolmente i tempi di cottura. Inoltre, è molto utile anche per riscaldare le pietanze in pochi secondi. Con il forno Candy CMXG20DW cuocere le pietanze sarà un gioco da ragazzi. È dotato, infatti, di 40 programmi automatici per la cottura, molto semplici ed intuitivi.

4. Lampada da terra

La lampada da terra è un oggetto di design per arredare la casa. Può essere posizionata nel salotto, nello studio o nella camera da letto. La lampada da terra Alampia ha un design davvero originale, in quanto è dotata anche di scaffali, che la rendono molto pratica anche per riporre libri e oggetti decorativi. Per chi, invece, ha una casa arredata in uno stile più classico, la lampada ad acro Lightbox è molto elegante e raffinata.

5. Coppia di accappatoi

Una coppia di accappatoi è un accessorio comodo e sempre utile, ed è una fantastica e romantica idea regalo per coppie. Esistono dei modelli coordinati anche con le asciugamani, come il completo Renato Balestra o il set di Creazioni Ferlen, realizzato in spugna di cotone.

50 anni di matrimonio: idee regalo per le nozze d'oro

Le nozze d'oro sono un traguardo unico, che testimonia un'unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando ostacoli e difficoltà. Questo evento merita di essere festeggiato e ricordato nel migliore dei modi. Ma cosa regalare alla veneranda coppia di sposi? Vediamo qualche idea.

1. Targa personalizzata

Tra i regali per le nozze d’oro si può decidere di regalare una targa personalizzata da incidere con una bella frase, con i nomi di tutti i nipoti o dei famigliari, con la data del matrimonio e quella attuale. In qualunque modo decidiate di personalizzarla, sarà sicuramente un successo e un regalo di cui gli sposi saranno orgogliosi.

2. Servizio da caffè

Un servizio da caffè è uno dei classici regali per le nozze d’oro. Potrete scegliere un modello dallo stile vittoriano come le tazzine da caffè vintage Pevfeciy, oppure un servizio da caffè più originale come quello in ceramica Caltagirone decorato a mano.

3. Alexa Amazon

Alexa è un sistema di intelligenza artificiale creato da Amazon, basato su tecnologia cloud e utilizzabile come assistente vocale. Il suo utilizzo è davvero molto semplice in quanto, dopo averlo installato, è necessario solo rivolgere domande lineari e dirette. Echo Dot ha un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Echo Show 5, invece, consente anche di effettuare videochiamate, ideale per i nonni che vogliono essere sempre in contatto con i nipoti.

4. Depuratore acqua

Il depuratore d'acqua domestico è un regalo molto utile in quanto elimina il problema delle casse d'acqua, pesanti e difficilmente trasportabili. Imetec The Drinking Station oltre a depurare l'acqua, è in grado di renderla anche frizzante, leggermente frizzante o molto frizzante, per soddisfare tutti i gusti.

5. Album fotografico

Un album fotografico per i 50 anni di matrimonio è perfetto per raccogliere nuovi ricordi, le foto del festeggiamento, frasi e tanto altro. Così come per il matrimonio, infatti, anche in occasione delle nozze d'oro è tradizione creare un nuovo album fotografico per ricordare questo bellissimo traguardo. Il portafoto Valenti è realizzato in argento laminato e può contenere 80 fotografie 15 x 10 cm.