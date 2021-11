Cop26, i funghi sono il futuro della moda: StellaMcCartney presenta i suoi abiti green al principe Carlo A Glawgow è il corso il vertice globale sull’ambiente, la Cop26. Tra i vari temi affrontati c’è anche quello della moda sostenibile: come ci vestiremo in futuro? Secondo Stella McCartney…con i funghi. Sì, avete letto bene: la designer ha mostrato le sue creazioni al principe Carlo, l’ambientalista reale.

A cura di Beatrice Manca

Anche la moda arriva alla Cop26. A Glasgow si sta svolgendo il summit sull'ambiente a cui partecipano capi di stato e esperti per trovare un accordo comune sul futuro del pianeta. Era presente (virtualmente) anche la regina Elisabetta II, che ha tenuto un discorso in video. Tra i vari settori chiamati in causa c'è, ovviamente, anche la moda: ormai è noto l'impatto negativo che la produzione in massa di abiti ha sugli ecosistemi e molte case di moda stanno cercando di trovare nuove strade, più rispettose della natura e delle persone. Tra gli stilisti più attivi c'è sicuramente Stella McCartney: la figlia di Paul McCartney è una vera paladina dell'ambiente, e ora partecipa alla Cop26 come ospite del principe Carlo, l'ecologista della famiglia reale, per parlare della moda del futuro.

Stella McCartney alla Cop26 insieme al principe Carlo

Il futuro della moda secondo Stella McCartney

Stella McCartney partecipa al progetto Sustainable Markets Initiative, un'iniziativa organizzata dal principe Carlo in persona. La stilista inglese ha presentato una mostra dal titolo inequivocabile: Future of Fashion, ovvero Il Futuro della Moda, in cui sono esposti materiali innovativi e cruelty free. Niente più pelliccia, pelle animale o tessuti sintetici (colpevoli di rilasciare microfibre in mare): il futuro della moda, secondo la stilista, è vegano. In una nota stampa e sui social network, Stella McCartney ha poi spiegato perché cambiare le cose adesso è cruciale:

Questo decennio è decisivo e conosciamo bene le conseguenze. Dalla foresta amazzonica sparisce ogni minuto un'area grande quanto un campo da calcio che verrà usata, all'80%, per il bestiame. Il futuro della moda e del nostro pianeta è vegano. Spero di poter ispirare una vera azione da parte dei privati e dei governi: rifiutarsi di collaborare adesso è un torto che facciamo alle generazioni future e a chi ha già sofferto le conseguenze del cambiamento climatico. Questa è la nostra occasione, e non voglio sprecarla

I funghi in mostra alla Cop26

Abiti e accessori fatti con i funghi

Stella McCartney da anni sta sperimentando alternative alla pelle realizzate con…i funghi. Sì, avete letto bene: a marzo ha presentato i primi abiti ottenuti dal micelio e ora espone in mostra nuove creazioni, sempre più sostenibili. Ci sono le prime scarpe da calcio vegane realizzate insieme ad Adidas, i capi in nylon ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani, il cotone capace di rigenerarsi e ovviamente ci sono molti, moltissimi funghi. Il futuro della moda è verde.