Come truccarsi per Halloween 2021, le idee ispirate alle serie tv Quest’anno per la notte di Halloween scegli un travestimento ispirato alle serie tv più celebri di Netflix! Da Squid Game a La Casa di Carta i make up più originali per la notte del 31 Ottobre ricreano i look della terrificante bambolina della serie tv coreana o copiano la maschera di Salvador Dalì indossata nella serie tv spagnola. Ecco tutte le idee per il trucco di Halloween 2021!

A cura di Federica Ambrogio

Make up di @evayoung_

Il 31 Ottobre come ogni anno si festeggia Halloween: non tutti sanno che le origini della festività non nascono in America, dove oggi l'ultima sera del mese di Ottobre si festeggia in maschera e addobbando case e strade già nelle settimane precedenti, bensì in Irlanda. La festa di Halloween infatti deve le sue origini alla tradizione anglosassone: si pensa infatti che derivi dalla frase “All Hallows Eve”, ovvero la notte di Ognissanti, che nella tradizione celtica sanciva la fine dell'estate e veniva festeggiata per ringraziare gli spiriti per i raccolti ottenuti durante la stagione estiva. Oggi è tradizione indossare costumi spaventosi e terrificanti per la notte di Halloween, e i più famosi sono semprei travestimenti da scheletro, strega e fantasma. Oltre al costume, anche il trucco di Halloween ha la sua importanza: per creare un make up mostruoso per il 31 Ottobre dovrai concentrati su occhi, zigomi e labbra utilizzando ad esempio una matita nera, ombretti dark e rossetto rosso. Quest'anno, oltre ai classici costumi più celebri, la tendenza è quella di realizzare un trucco per Halloween ispirato alle serie tv, come ad esempio Squid Game oppure La Casa di Carta. Ecco come realizzare i trucchi più mostruosi ispirati alle serie tv.

Come realizzare il trucco per il viso di Squid Game

Tra i make up look più gettonati per la notte di Halloween ci saranno sicuramente quelli ispirati alla serie tv del momento, Squid Game. Le versioni più semplici e rapide da realizzare saranno quelle che riproducono le maschere indossate dalle guardie del gioco, colorando l'intero viso con un prodotto cremoso nero e realizzando poi sulla fronte uno dei simboli della serie tv con un colore in crema bianco. Se vuoi lasciare tutti a bocca aperta però, potrai realizzare un make up di Halloween ispirato alla terrificante bambolina di Squid Game.

Il make up per Halloween ispirato alla bambolina di Squid Game

Per realizzare questo make up in modo semplice dovrai ingrandire l'occhio con una matita bianca, definendo la parte esterna a contrasto con una matita nera. Immancabili le labbra rosse e le guance colorate da un blush rosato. Immancabili poi i due codini ai lati del viso. Ecco tutti i passaggi per copiare il trucco per la notte di Halloween.

Base viso: crea la tua base viso con un fondotinta chiaro e rosato, applicandolo su tutto il viso, fissandolo con una cipria per opacizzare l'incarnato. Concentra poi l'attenzione sulle guance applicando un blush rosa acceso dal centro verso l'esterno del viso. Occhi: applica nella rima interna una matita bianca, facendo fuoriuscire il colore anche tra le ciglia per creare un effetto ottico di ingrandimento dell'occhio. Con una matita nera sfuma poi l'attaccatura delle ciglia superiori e nella parte inferiore dell'occhio crea una linea sottile e sfumata per delimitare il colore della matita più chiara. Labbra: stendi un velo di correttore sul contorno labbra, poi applica un rossetto rosso a base rosa creando una forma precisa e definita. Effetti speciali: per rendere il trucco ancora più terrificante spruzza del sangue finto sulle guance.

Trucco viso La casa di Carta: tutti i passaggi

Un altro tra i make up più gettonati per la notte di Halloween è quello ispirato alla serie tv La Casa di Carta, in particolare alla maschera indossata dai rapinatori che ripropone i tratti di Salvador Dalì, scelto come icona di riferimento culturale spagnola. Realizzare questo tipo di make up sarà veloce ed estremamente facile, ma di sicuro effetto.

Il trucco viso per Halloween 2021 ispirato alla maschera di Salvador Dalì de La casa di carta

Base viso: per prima cosa applica un fondotinta opaco su tutto il viso, un tono più chiaro della tua pelle. Stendi il colore anche sulle labbra per annullarle. Sfuma poi una terra fredda e opaca sugli zigomi per scolpire il viso e creare un look più severo. Dettagli: una volta realizzata la base viso occupati dei dettagli che renderanno caratteristico il tuo look. Avrai bisogno di una matita nera o un eyeliner per enfatizzare le sopracciglia e creare i baffi. Definisci le tue sopracciglia ispessendole e allungadone la forma verso il basso. La forma ideale sarà arcuata e arrotondata. Per i baffi crea una linea retta sopra il labbro superiore prolungandola di qualche centimetro oltre al perimetro labiale. Dopodiché prosegui il tratto verso l'alto, raggiungendo il centro dell'occhio con una linea morbida e sinuosa. Labbra: per enfatizzare le labbra e creare un effetto più tetro applica con il polpastrello un rossetto marrone scuro solo al centro delle labbra, colorando anche la mucosa labiale.

Il make up ispirato alla serie tv iZombie

Quando si parla di zombie si pensa sempre alla serie tv The Walking Dead, ma esistono tantissime altre serie tv. Una tra tutte per esempio è iZombie, dove la protagonista Liv si trasforma da studentessa di medicina a zombie. Realizzare il suo make up sarà molto semplice e non avrai bisogno di prodotti particolari, ma potrai utilizzare i cosmetici che hai nel tuo beauty case.

Il make up viso ispirato al personaggio di iZombie per Halloween

Occhi segnati, incarnato pallido e labbra insaguinate. Realizzare un trucco per Halloween da zombie ispirato a Liv Moore sarà semplicissimo.