In moltissime case la cucina è la stanza più importante: non solo è il paradiso di chi ama stare ai fornelli, ma è il luogo in cui ci si riunisce per mangiare, per ricevere gli amici e – in tempi di lockdown – anche per lavorare. Vi siete mai chiesti come sono le cucine della famiglia reale inglese? Se vi immaginate un luogo in stile Downton Abbey dovrete ricredervi: la cucina della regina Elisabetta nel castello di Windsor è in perfetto stile classico, ma quelle di Kate Middleton e di Meghan Markle hanno "rivoluzionato" la tradizione.

in foto: La cucina della regina Elisabetta

La cucina della regina Elisabetta a Windsor

La famiglia reale ha diverse residenze: una è il castello di Windsor, meta di vacanze e di occasioni speciali. In occasione delle nozze di Harry e Meghan la royal family ha aperto le porte delle cucine reali alla stampa, per mostrare il team di chef che avrebbe preparato il banchetto. La spettacolare cucina di Windsor coniuga tradizione e modernità: pavimento a scacchi, alti soffitti a volta e antichi paioli in rame. Banconi, forni e utensili sono interamente in acciaio inossidabile: una cucina moderna e attrezzata come quella di un ristorante stellato. A sovrastare il tutto un antico orologio: si sa che sua Maestà apprezza la puntualità sopra ogni cosa.

in foto: La cucina reale di Windsor

La cucina di William e Kate a Kensington Palace

I duchi di Cambridge, William e Kate, hanno scelto come residenza principale Kensington Palace: una casa degna di un principe che vanta 20 stanze, tra cui cinque sale di ricevimento, tre camere matrimoniali e due cucine. Queste sembrano essere le stanze più amate da Kate: per rimodernare l'intera proprietà, cucine in primis, la coppia ha speso circa 4,5 milioni di sterline. Una delle cucine è a uso personale della famiglia, l'altra per lo staff. La cucina è il regno di Kate: la duchessa ama molto preparare la cena per la sua famiglia e divertirsi con i suoi bambini a sfornare torte e biscotti. Il tavolo della cucina è un luogo di ritrovo: come ogni famiglia del pianeta, sembra che anche i Cambridge si siano trovati spesso a lavorare in cucina durante il lockdown.

in foto: William e Kate ai fornelli per un’iniziativa di beneficienza

La cucina di Harry e Meghan in California

Dopo la "fuga" da Londra, Harry e Meghan hanno trovato la loro casa dei sogni a Montecito, in California. Il pubblico ha potuto sbirciare gli arredi di casa dalle apparizioni in video della coppia: in particolare, da un video messaggio del principe Harry, sappiamo che la cucina dei Sussex è in stile country, con arredi di legno e pensili color crema. La villa da sogno ospita anche una spaziosa cantina: del resto si trovano in uno dei distretti vinicoli più rinomati della California. Il tavolo centrale della sala da pranzo ha ospitato cene vip con gli amici hollywoodiani della coppia: ora che c'è una bimba in più in famiglia i Sussex avranno aggiunto un nuovo seggiolone a tavola?