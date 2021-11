Come si tiene in forma Elisabetta Canalis: dall’allenamento alla dieta, i suoi segreti di bellezza Elisabetta Canalis sui social ha risposto alle domande dei suoi fan su allenamenti e trattamenti beauty. Ecco i suoi segreti, dagli integratori ai cioccolatini.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Canalis ormai da anni divide la sua vita tra Los Angeles – dove vive con la figlia Skyler Eva – e l'Italia, dove torna molto spesso per impegni di lavoro o per far visita ai suoi affetti. Di recente è diventata "Iena per una notte", partecipando al programma Le Iene in veste di co conduttrice con un look da vera dark lady. A 43 anni è più bella e in forma che mai e su Instagram ha svelato alcuni "segreti" di bellezza, dalla dieta all'allenamento, fino ai trattamenti di bellezza per la cura del viso.

La dieta di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha aperto un box domande su Instagram, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan. Molte riguardavano proprio gli allenamenti, la dieta e cosa mangia in una giornata tipo. Il primo segreto di bellezza della conduttrice è idratarsi: "Cerco di bere tre litri d'acqua al giorno", ha scritto. Poi ha elencato i suoi pasti quotidiani: "Colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane proteine in polvere e burro d'arachidi. A cena mangio tutto, carboidrati e proteine". Il tutto viene affiancato da "integratori ed elettroliti", ma confessa, "non sono molto precisa". Anche lei si concede qualche sfizio, come i cioccolatini.

Leggi anche La dieta di Jennifer Lopez: ecco come si tiene in forma la star

Elisabetta Canalis si allena tre volte a settimana

Oltre alla dieta c'è ovviamente l'esercizio fisico, per mantenersi in salute e in forma. Nello specifico, Elisabetta Canalis segue allenamenti ad alta intensità, tre volte a settimana: boxe e kickboxing, sport di cui si è appassionata a Los Angeles. "Ora ho iniziato a fare un allenamento con i pesi più completo – ha aggiunto – a volte faccio solo pilates, non ho una routine precisa…"

I trattamenti di bellezza di Elisabetta Canalis

Tra le domande ricevute su Instagram, alcune riguardavano la sua beauty routine: "Uso delle creme molto buone – ha spiegato ai follower – cerco trattamenti che agiscano sul collegene e sulle macchie solari". Niente trattamenti troppo invasivi, però: "Provo quello che mi ispira ma niente da cui non si possa tornare indietro". Insomma, bella sì ma al naturale.