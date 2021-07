Come sarà l’estate 2021 di Harry e Meghan: vacanze in America e congedo parentale di 20 settimane Il principe Harry e Meghan Markle stanno preparando le loro vacanze da genitori bis. Come immaginabile, non torneranno in Inghilterra, rimarranno in America e si godranno 20 settimane di riposo grazie al congedo parentale.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 è arrivata per tutti, anche per i Royals che, nonostante i continui impegni istituzionali, si concederanno qualche giorno di vacanza, così da staccare la spina dalla stressante routine quotidiana. Solitamente i Windsor passano le ferie a Balmoral, la residenza scozzese in cui la regina si trasferisce in estate, ma, così come succede da due anni a questa parte, tra gli ospiti dell'esclusivo palazzo non ci saranno Harry e Meghan Markle. Oltre ad aver avuto qualche screzio con i parenti del principe, i due sono diventati anche genitori da poco della piccola Lilibet Diana ed è per questo che hanno reso ufficiale il fatto che non torneranno in Inghilterra, passeranno le vacanze estive in America.

Harry e Meghan non appariranno in pubblico per 20 settimane

Harry e Meghan sono diventati genitori per la seconda volta da poche settimane e, come da protocollo, ora hanno la possibilità di godere di un congedo parentale, così da potersi dedicare al 100% alla piccola nei suoi primi mesi di vita. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, questa pausa dalla vita pubblica durerà 20 settimane. Chi lo ha deciso? Si tratta di una regola imposta dalla policy di Archewell, la fondazione fondata dai Sussex che porterà lo stesso avanti i suoi progetti tramite uno staff nominato ad hoc.

I Sussex non torneranno presto in Inghilterra

Dove passeranno le vacanze i Sussex? Balmoral sembra essere solo un lontano ricordo, Harry e Meghan non hanno infatti alcuna intenzione di tornare in Gran Bretagna. Sarà perché non vogliono che i figli piccoli affrontino un viaggio intercontinentale in tempi di Covid-19 o perché semplicemente temono possibili nuove restrizioni dovute alla pandemia, ma la cosa certa è che con ogni probabilità non si muoveranno da Los Angeles. Potrebbero concedersi al massimo delle gite a Montecito, in maniera tale da dare ai bimbi la possibilità di giocare all'aria aperta. Gli mancheranno i giochi british e le rigide regole del protocollo reale?