Dimenticate i tempi in cui le concorrenti de L'Isola dei Famosi apparivano completamente struccate di fronte le telecamere durante la loro permanenza in Honduras, ad oggi sono sempre di più le vip che si servono di precisi artifici e trattamenti semipermanenti per apparire curatissime anche senza make-up. In questa edizione 2021, ad esempio, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi che grazie alla sua perfetta linea di eye-liner ha destato addirittura la curiosità della "padrona di casa" Ilary Blasi, che non ha esitato a sottolineare il fatto che il suo look non sembrasse propriamente "acqua e sapone". Qual è stata la risposta della persiana?Semplicemente "sono al naturale": ecco qual è il suo segreto.

Fariba sfoggia un trucco perfetto a L'Isola dei Famosi

Fariba Tehrani attualmente si trova su Parasite Island e, così come tutte le colleghe volate in Honduras, ha dovuto lasciare a casa il beauty case con tutti i suoi prodotti cosmetici e di make-up. Nonostante ciò, ogni volta che viene inquadrata, sfoggia uno sguardo profondo e penetrante, proprio come si fosse appena sottoposta a una sessione di make-up. I lineamenti tipicamente persiani, però, non c'entrano nulla: la mamma di Giulia Salemi è perfettamente truccata e il dettaglio è non poco insolito. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha portato "di nascosto" matita nera e mascara, semplicemente si è servita di alcuni trattamenti estetici semipermanenti e waterproof.

in foto: Fariba con gli occhi truccati a L’Isola dei Famosi

Eye-liner semipermanente, il segreto di Fariba Tehrani

Già negli scorsi anni sono state diverse le concorrenti de L'Isola dei Famosi che hanno fatto l'exension alle ciglia prima di partire per l'Honduras, così da sembrare sempre truccate anche senza utilizzare alcun prodotto. Quest'anno, però, Fariba ha fatto di più e sono moltissimi coloro che si chiedono: come fa ad avere gli occhi contornati da una precisissima linea di eye-liner? La soluzione è semplice: pare che abbia puntato tutto sull'eyeliner semipermanente, un trattamento che incornicia lo sguardo, rendendolo intenso e ammaliante. È perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi ma ha un tempo "limitato", visto che col passare del tempo tende a sbiadire quasi del tutto. Fariba avrà messo in conto questa possibilità oppure è convinta di non durare a lungo lontana dagli agli della normale quotidianità?