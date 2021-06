In estate utilizzare il phon per asciugare i capelli e la piastra per creare il liscio perfetto può diventare complicato per via delle elevate temperature: cosa fare allora quando si vuole ottenere una piega liscia ma non si vogliono utilizzare strumenti che producono calore? Esistono delle tecniche facili da riproporre a casa che ti permetteranno di avere capelli perfettamente lisci e in ordine senza utilizzare l'asciugacapelli nè la piastra lisciante.

Utilizza prodotti liscianti

Il primo consiglio è quello di utilizzare prodotti liscianti in fase di shampoo. In commercio esistono infatti degli shampoo che oltre a detergere il capello ti permetteranno di ottenere un liscio impeccabile eliminando l'effetto crespo. Gli shampoo liscianti renderanno la tua chioma luminosa e perfettamente liscia senza rovinare i tuoi capelli con il calore. Così come lo shampoo esistono anche i balsami liscianti da lasciare in posa qualche minuto quando sei sotto la doccia: applicala distribuendola su tutta la chioma dalla radice alla punta, aiutandoti con un pettine a denti larghi. Utili anche le creme liscianti, da applicare sul capello bagnato prima dello styling: sfoglia la gallery per scoprire tutti i prodotti liscianti per ottenere una piega impeccabile!

Capelli lisci senza phon: la tecnica della ruota svedese

Tra i metodi per ottenere capelli lisci senza il phon c'è la tecnica della ruota svedese: un rimedio della nonna che ti permetterà di avere capelli perfettamente lisci senza utilizzare la piastra ma solo raccogliendo i capelli bagnati avvolgendoli intorno alla nuca. Una tecnica molto semplice che non richiede l'utilizzo di strumenti nè prodotti, se non delle forcine per fissare le ciocche.

Dividi i capelli: per prima cosa ividi i capelli bagnati con una scriminatura centrale in modo da creare due grandi ciocche. Pettina: dopo aver suddiviso i capelli pettinali perfettamente in modo da eliminare eventuali nodi. Avvolgi: a questo punto potrai avvolgere i tuoi capelli. Porta la ciocca di destra sul lato sinistro della testa fermandola con una forcina dietro le orecchie, e poi prosegui con la ciocca sinistra, avvolgendola sul lato destro della testa sovrapponendola alla ciocca precedente. Dai volume: per dare maggiore volume alla tua piega invece, potrai posizionare dei bigodi alla radice del capello: guarda il tutorial per scoprire come ottenere un liscio perfetto con la ruota svedese!

Lisciare i capelli senza piastra: la tecnica dei codini

Se da un lato spazzola e phon sono il metodo tradizionale per avere capelli perfettamente lisci, dall'altro esistono dei metodi facili da utilizzare in autonomia a casa per avere una piega perfetta. Oltre alla ruota svedese infatti c'è la tecnica che prevede l‘utilizzo di elastici morbidi in spugna.

Raccogli i capelli: non dovrai fare altro che pettinare ordinatamente i tuoi capelli su un lato e poi raccoglierli in una coda fermata con elastici di spugna. Utilizza gli elastici: uno dopo l'altro infila gli elastici fino a ricoprire completamente la lunghezza del tuo capello. Attenzione solo alla dimensione dell'elastico: non dovrà essere troppo stretto per non lasciare segni sui capelli, e neanche troppo largo per evitare che scivoli. Lascia asciugare i capelli: ricoperta la lunghezza dei capelli lasciali asciugare all'aria, rimuovendo poi gli elastici ad asciugatura completa.

Capelli lisci con i bigodi

Chi l'ha detto che i bigodi servono soltanto per creare le onde sui capelli? I bigodi, se di giusto formato, possono essere utilizzati anche per creare una piega perfettamente liscia, ottenendo così un risultato morbido e voluminoso.