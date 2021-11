Come addobbare l’albero di Natale in maniera perfetta: gli step da seguire Fare l’albero di Natale è una cosa seria, non basta mettere a caso qualche pallina e delle luci, per creare la magica atmosfera delle feste. Bisogna seguire delle regole precise, a partire dalla scelta delle decorazioni. Vediamo come addobbare l’albero di Natale in modo impeccabile.

Quella dell'albero di Natale è una tradizione vera e propria, un momento magico da vivere in famiglia per sentire tutti insieme l'atmosfera delle feste.

Realizzare un albero di Natale perfetto, però, non è poi così facile come sembra. Per prima cosa, bisogna scegliere quali colori mettere insieme e alternare. Poi bisogna scegliere le decorazioni più giuste in base alla grandezza dell'albero, oltre che in base al proprio gusto personale. E poi ci sono le luci: bisogna posizionarle attentamente, altrimenti si corre il rischio di non ottenere l'effetto desiderato.

Insomma, per quanto divertente, fare l'albero di Natale richiede anche qualche accortezza: ecco alcuni suggerimenti utili per realizzarne uno perfetto, capace già da solo di rendere la vostra casa particolarmente natalizia.

1. Scegliete l'albero più bello

La prima cosa da fare, ovviamente, è scegliere l'albero migliore.

Avete due opportunità: potete scegliere un abete vero e proprio, oppure optare per un albero sintetico. I primi sono maestosi e più realistici, ma hanno un costo abbastanza elevato e richiedono particolare cura; infatti, gli abeti sono soliti perdere continuamente i loro aghi, costringendovi poi a dover pulire il pavimento più volte al giorno. Per questo, il consiglio è quello di optare per un albero sintetico. Niente paura, sintetico non vuol dire brutto, solo più economico e facile da gestire.

Qual è il migliore in circolazione? Non c'è una risposta universale: per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, considerate lo spazio che avete a disposizione, sia per la larghezza che per l'altezza. Per quanto riguarda l'altezza, il consiglio è quello di fare in modo che tra la punta dell'albero e il soffitto rimangano circa 50 centimetri, in modo da poter inserire il puntale e lasciare anche un minimo di spazio libero. Per la larghezza, invece, scegliete il diametro adeguato tenendo in considerazione quanto è grande l'ambiente e lasciando dello spazio per potervi muovere.

2. Come si monta l'albero di Natale?

Per montare l'albero di Natale in maniera adeguata, partite dalla base. Posizionatela per terra, poggiandola su un tappeto decorativo, e assicuratevi che sia stabile e ben salda. Cominciate poi ad agganciare i rami partendo dal basso, fino ad arrivare in cima.

Una volta assicurati tutti a dovere, cominciate ad aprirli. Stendeteli perpendicolarmente alla base e ben distanziati l'uno dall'altro. Affinché il risultato finale non sia del tutto artefatto, potete curvare leggermente le punte dei rami verso l'interno.

3. Come infoltire l'albero di Natale

Gli alberi molto folti sono i più costosi, ma ci sono alcuni trucchetti che permettono di infoltirlo anche senza spendere troppo.

Innanzitutto, comprate dei rametti di fiori finti e bacche e infilateli tra un ramo e l'altro; non esagerate, ricordatevi che il troppo storpia sempre.

In alternativa, potete aggiungere anche un nastro o un festone, ma rischiate che si sovrapponga alle altre decorazioni, se troppo grande e troppo vistoso. Fatevi guidare dal vostro gusto personale e tenete conto anche delle altre decorazioni a vostra disposizione.

4. Scegliete le luci natalizie più adatte

Le luci di Natale sono fondamentali per rendere perfetto l'albero. In realtà, un buon albero rende molto già solo con le luci, quindi se siete pigri o volete risparmiare potreste limitarvi ad acquistare quelle. Scegliete luci LED a basso consumo energetico e assicuratevi che il filo sia abbastanza lungo da arrivare alla presa. Se non vi piacciono i fili, se la presa è lontana o se avete bambini e animali domestici, vi consigliamo di scegliere luci a batteria.

In commercio trovate tantissimi tipi di luci: colorate, a luce calda, a luce fredda, a forma di lampadine, di stelle o di fiocchi di neve. La scelta, in questo caso, va fatta in base al gusto personale e allo stile dell'albero.

Ma come si posizionano le luci sull'albero di Natale? La distribuzione deve essere fatta in maniera uniforme. Fate scorrere il filo dal tronco alla punta del ramo, poi tornate verso il tronco e proseguite lungo un altro ramo: in questo modo si creerà un'illusione di maggiore profondità.

5. Come mettere le decorazioni

La regola base per addobbare l'albero di Natale è mai mettere le decorazioni in fila, né verticale né orizzontale. Le palline e gli altri decori devono essere messi apparentemente in ordine casuale. Ovviamente, dovete cercare di distribuire tutto in modo omogeneo e non in un unico posto.

Sbagliato anche mettere gli addobbi più grandi in basso e quelli più piccoli in alto: le decorazioni grandi devono essere distribuite su tutto l'albero e le più piccole devono occupare gli spazi nel mezzo. Inoltre, non vanno posizionate solo sulle punte dei rami, ma anche in profondità.

Sull'albero potete appendere tutto quello che volete, ma ricordatevi che, se le decorazioni sono diverse, bisogna metterne sempre alcune tutte uguali per dare continuità. Per praticità, potete scegliere di acquistare le confezioni comprendenti diverse tipologie di decorazioni, simili per stile e colori; molto spesso, all'interno trovate anche il puntale, per un addobbo completo.

6. Addobbi fai da te

Una delle ultime tendenze per albero di Natale è realizzare a mano gli addobbi. Ad esempio, potreste appendere ai rami biscotti allo zenzero fatti in casa, oppure i tradizionali bastoncini di zucchero. Un'altra idea simpatica potrebbe essere decorare l'albero con tanti bigliettini, sui cui far scrivere ad amici e parenti i loro desideri per l'anno a venire. E poi ci sono le decorazioni fai da te più classiche, come quelle realizzate in carta pesta, stoffa, fimo o argilla.

7. Quali sono i colori giusti per gli addobbi di Natale?

Per quanto riguarda i colori degli addobbi, avete tre possibilità: scegliere quelli tradizionali, come il rosso e l'oro, il total white, oppure quelli più originali molto in voga al momento, ovvero i colori pastello e quelli scuri, come il marrone, il nero e il bronzo.

Pensate che realizzare un classico albero di Natale rosso e oro sia una scelta tradizionale e scontata? Non lo è, se scegliete addobbi originali, non per forza tipicamente natalizi, come bacche, fiori, pigne e altri elementi naturali, oppure decorazioni a forma di animali.

Se amate gli alberi di Natale addobbati eleganti, vi consigliamo di scegliere il bianco. Comprate un albero completamente bianco e decoratelo con palline e fiori sempre bianchi, ma luminosi, ad esempio con pietre e brillantini. Abbondate con le luci, preferibilmente a luce fredda e il gioco è fatto!

Per ricreare in casa una foresta incantata, scegliete un albero di Natale innevato da posizionare in giardino, che per questo Natale è di gran tendenza. Potete acquistarlo già pronto, oppure per risparmiare potete usare il vostro e spruzzare i rami con della neve finta. Attenzione a non farla cadere quando mettete luci e decorazioni, però!