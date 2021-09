Clizia Incorvaia veste in azzurro in onore del bebè (e rivela il nome che vorrebbe dare al figlio) Clizia Incorvaia ha rivelato il sesso del bebè che aspetta da Paolo Ciavarro: sarà un maschietto ed è proprio a lui che sono dedicati tutti i suoi ultimi look in azzurro. L’influencer si è inoltre servita dei social per dare una piccola anticipazione sul nome che vorrebbe dare al piccolo.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Paolo Ciavarro e non potrebbe essere più felice. I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip e, nonostante la differenza di età, da allora non si sono mai più lasciati: ad oggi sono così innamorati da aver deciso di mettere su famiglia. È stata l'influencer ad aver annunciato la gravidanza sui social, lanciando anche un importante messaggio rivolto a tutti coloro che non vedono di buon occhio le donne che vogliono diventare madri dopo i 40 anni. Di recente ha inoltre rivelato anche il sesso del bebè in arrivo e ora non può fare a meno di sfoggiare look a tema.

Il look azzurro di Clizia Incorvaia

"It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici

e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro", queste sono state le parole con cui Clizia ha annunciato di aspettare un maschietto. Da quel momento in poi ha cominciato a sfoggiare solo abiti e accessori in azzurro, da una maxi scamiciata portata a seno nudo a un maxi nastro di raso intorno al pancione. Di recente ha declinato questa originale mania in modo super glamour: ha sfoggiato un tubino celeste firmato Laura Biagiotti, un modello con il logo tono su tono all-ove, la gonna alla caviglia e la silhouette ampia. Per completare il tutto ha scelto un paio di mules con il tacco alto e largo, dando prova del fatto che non vuole rinunciare al glamour in dolce attesa.

Clizia Incorvaia aspetta un maschietto

Quale sarà il nome del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Così come succede in tutte le famiglie "normali", anche Clizia e Paolo sono alle prese con il "toto-nome" per il "ciavarrino" in arrivo. L'influencer ha già rivelato la sua preferenza sui social, anche se al momento ha lasciato un alone di mistero sulla questione chiedendo consiglio ai followers. Nella didascalia di un post pubblicato ha infatti scritto: "Gabriele Ciavarro, come suona? Calmaaa papà, non abbiamo ancora scelto! Sono più ferrata sui nomi da femminuccia. Datemi una rosa di nomi pleaseeee!". Insomma, la Incorvaia sembra essere più indecisa che mai sul nome da dare al bebè, anche se la sua prima ipotetica scelta non sarebbe affatto male. Rivelerà la decisione definitiva su Instagram, così da rendere la dolce attesa un evento mediatico al 100%?