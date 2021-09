Clizia Incorvaia incinta posa in topless: in gravidanza segue il trend della maxi camicia bianca Clizia Incorvaia è incinta, aspetta un figlio dal compagno Paolo Ciavarro e non potrebbe essere più felice, tanto da documentare ogni dettaglio della gravidanza sui social. Nelle ultime ore ha celebrato l’ingresso nel quinto mese con una dolcissima foto di coppia in topless con indosso solo uno dei capi più trendy di tutti i tempi.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia è incinta, aspetta un figlio dal compagno Paolo Ciavarro a poco più di un anno dall'incontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due è stato amore a prima vista, tanto che, da quando è scoppiata la passione nella nota casa di Cinecittà, non si sono più lasciati. Ora hanno deciso di mettere su famiglia e non potrebbero essere più felici. L'influencer, in particolare, è al settimo cielo e non può fare a meno di documentare tutti i dettagli della gravidanza sui social. L'ultima foto postate è dolcissima e nasconde un dettaglio glamour che di sicuro farà impazzire le donne che vogliono vantare uno stile premaman super trendy.

Clizia Incorvaia entra nel quinto mese di gravidanza

Clizia Incorvaia è entrata nel quinto mese della dolce attesa e ha celebrato l'evento con un dolcissimo scatto di coppia in compagnia del suo Paolo. Si è lasciata immortalare in topless tra le sue braccia mentre riceve un bacio sulla guancia. Ha l'espressione sognante e sorridente, i capelli sciolti e indosso solo una camicia bianca oversize portata sbottonata, così da rivelare l'assenza del reggiseno e le rotondità sempre più evidenti. Nella didascalia ha poi celebrato i cambiamenti del suo corpo dicendo: "Siamo ufficialmente al 5 mese!!! Gnometto/a è grande quanto una melagrana e io mi trasformo in una bellezza curvy".

Lo stile di Clizia Incorvaia in gravidanza

Chi ha detto che una futura mamma deve rinunciare alla sensualità quando le forme della gravidanza cominciano a diventare evidenti? Sono sempre di più le star che dimostrano che esibire il pancione è super femminile, Clizia Incorvaia è solo l'ultima ad averlo fatto e non potrebbe essere più bella. Cosa sta sfoggiando durante la dolce attesa? I jeans per lei sono out visto che non riescono più ad abbottonarsi: quando non posa in bikini o in topless, opta per dei mini abiti ampi o per dei tubini fascianti. Nelle ultime ore ha puntato tutto su una camicia bianca over, un vero e proprio classico senza tempo che di sicuro verrà amata anche dalle mamme che sognano di vantare uno stile premaman glamour come il suo.