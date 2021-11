Christina Aguilera irriconoscibile sul red carpet: il nuovo look con extension rosse e maxi scollatura Christina Aguilera ha partecipato alla 22esima edizione dei Latin Grammy Awards e per l’occasione ha sfoggiato un audace look total black. La cosa particolare è che, tra degli inediti capelli rossi extra long e una scollatura maxi, è apparsa letteralmente irriconoscibile.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si sono tenuti a Las Vegas i Latin Grammy Awards, evento arrivato alla sua 22esima edizione che ogni anno premia i talenti della musica latina. Tra gli ospiti speciali che hanno calcato il red carpet c'era anche Christina Aguilera, che per l'occasione è tornata anche a esibirsi in una performance live, dando prova di avere ancora grinta da vendere. In quanti la ricordano agli esordi ai tempi di Genie in a Bottle? Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato molto, tanto che sul tappeto rosso è apparsa quasi irriconoscibile. Tra una scollatura maxi e degli audaci capelli lunghissimi rosso fuoco, la popstar sembrava essere un'altra persona.

Il look da red carpet di Christina Aguilera

Per il red carpet del Latin Grammy Awards Christina Aguilera ha osato in fatto di sensualità. Ha scelto un outfit total black ma, nonostante il colore "sobrio", non poteva passare inosservato. Ha infatti indossato un vestito firmato Vivienne Westwood, un modello con una lunga e sinuosa gonna a sirena, una maxi scollatura strapless e un coprispalle in vinile lucido con guanti ed enormi spalline a sbuffo. Ha così messo in risalto il décolleté procace, esaltandolo anche con delle collane scintillanti con dei pendenti a forma di croce. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo firmati Gianvito Rossi.

Christina Aguilera in Vivienne Westwood, sandali Gianvito Rossi

Christina Aguilera con i capelli rossi extra long

Non è la prima volta che Christina Aguilera cambia hair look in modo estremo, lo aveva già fatto nei primi anni di carriera, passando dal biondo al nero corvino. Di recente, però, ha osato con una audace tintura rosso fuoco e non ha esitato a documentare la trasformazione sui social. Ai recenti Latin Grammy Awards ha messo in atto l'ennesima trasformazione, aggiungendo delle extension lunghissime alla chioma total red. Ha optato per un mezzo raccolto con delle onde dall'effetto naturale e con dei ciuffi che le cadono sul viso in pieno stile anni '90. I nostalgici di sicuro la preferiranno in versione platino ma la verità è che è così bella che sta benissimo anche con questo nuovo look.

