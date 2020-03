Ricordate Christina Aguilera ai tempi di "Genie in a bottle"? Erano i primi anni 2000 quando raggiunse il successo, aveva poco più di 20 anni e da allora non ha mai smesso di spopolare. Ancora oggi è sulla cresta dell'onda, tanto da essere stata scelta per firmare la colonna sonora del remake del film della Disney "Mulan", intitolata "Loyal Brave True". Qualche giorno fa a Los Angeles è andata in scena la première della pellicola e la popstar non ha potuto fare a meno di calcare il red carpet, presentandosi in versione geisha con un sofisticato look color block. Il dettaglio che tutti hanno notato? Rispetto al passato è cambiata moltissimo.

Christina Aguilera, il look alla prima di "Mulan"

Qualche giorno fa si è tenuta a Los Angeles, per la precisione al Dolby Theatre, la prima del film "Mulan", il live action della fiaba della Disney. Tra gli invitati c'era anche la cantante che ha firmato la colonna sonora, Christina Aguilera, apparsa coloratissima sul red carpet. Ha puntato tutto su un look da geisha in color block, sfoggiando un completo in raso "a contrasto" firmato Galia Lahav con una lunga gonna con lo spacco in rosso e un top fucsia scollato e con le spalline imbottite. Per completare il tutto ha scelto un paio di appariscenti stivali cuissardes di vernice rossa con tacco e plateau di Gina Shoe ma la cosa particolare è che ha abbinato il rossetto rosso fuoco all'acconciatura. Ha tenuto i capelli legati in un'originale bun, aggiungendo delle sfumature colorate sia sulle punte che al centro dello chignon. In quante la imiteranno?

Come è cambiata Christina Aguilera

Sono passati 20 anni da quando Christina Aguilera ha raggiunto il successo con le sue hit, da "Genie in a bottle" a "Beautiful", e nel corso della carriera ha cambiato spesso look. All'inizio aveva l'aspetto della classica "ragazza della porta accanto", poi è passata a un'immagine più aggressiva con "Dirty" e infine ha addirittura sfoggiato una chioma total black. Oggi è tornata al biondo ma rispetto al passato è radicalmente cambiata. Ha raggiunto i 39 anni, è mamma di due bambini e va fiera delle sue forme procaci. Certo, non ha perso la bellezza e il talento che l'hanno sempre contraddistinta, ma è chiaro che la differenza è abbastanza evidente. Non è forse splendida anche in versione curvy?