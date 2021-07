Chiara Nasti prima e dopo la chirurgia: com’era l’influencer con il seno naturale Chiara Nasti è l’influencer napoletana che sui social conta quasi 2 milioni di followers e, nonostante sia giovanissima, il suo aspetto è già molto cambiato nel corso degli anni. Ecco le sue foto da giovanissima, risalenti al periodo in cui non si era ancora rifatta il seno.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Nasti è l'influencer napoletana da quasi 2 milioni di followers che da anni spopola sui social. Silhouette esplosiva, auto sportive, passione per le griffe, ogni suo post riesce ad attirare l'attenzione del pubblico. Di recente è finita al centro del mirino degli haters a causa di un originale tatuaggio fatto nella parte interna del braccio, cosa raffigura? Un primo piano di se stessa. Sebbene ad oggi siamo abituati a vederla provocante e trendy sui social, fino a prima del successo il suo aspetto era molto diverso: ecco com'è cambiata prima e dopo la chirurgia al seno.

Le foto di Chiara Nasti da ragazzina

Al motto di "Mini Chiara" la Nasti ha condiviso sui social diverse foto della sua adolescenza, non avendo paura di mostrare com'era prima del successo. Nonostante sia giovanissima, complici la crescita e la chirurgia, il suo aspetto è cambiato molto da quando era una ragazzina ad oggi. Quando aveva poco più di 16 anni portava i capelli lunghi del suo colore naturale, il castano scuro, non aveva praticamente nessun tatuaggio sulla pelle e il seno non era "esplosivo". I dettagli che non sono assolutamente cambiati negli anni? Chiara ha sempre la stessa bocca carnosa e lo stesso sguardo vispo che l'hanno sempre contraddistinta.

Chiara Nasti prima della chirurgia al seno

Chiara Nasti è rifatta?

Chiara Nasti non ha mai nascosto di essersi servita della chirurgia estetica per modificare il suo aspetto e, confrontando le foto di ieri e oggi, la differenza è evidente. Si è rifatta il seno e non ha paura di ammetterlo, tanto che di recente ha anche rivelato ai fan di ustionarsi sempre il décolleté e di aver paura che le protesi arrivino a squagliarsi sotto il sole bollente. Ad oggi va super fiera della sua nuova immagine e non perde occasione per mettere in mostra le forme provocanti ed esplosive con micro bikini e maxi scollature.