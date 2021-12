Chiara Ferragni torna in discoteca con un look rosa candy: cardigan con le piume e culotte in maglia Chiara Ferragni ha passato una serata fuori insieme a Fedez per la festa di compleanno di Manuele Mameli: il look segue il trend dei completini in maglia.

A cura di Beatrice Manca

Per Chiara Ferragni il 2021 si chiude in bellezza: dopo un anno ricco di soddisfazioni personali e professionali ora si gode il successo della serie tv di Amazon Prime Video "The Ferragnez". Tra un set fotografico e l'altro l'imprenditrice si è concessa una serata di svago: insieme al marito Fedez è tornata in discoteca per festeggiare il compleanno di Manuele Mameli, il suo make up artist di fiducia. Per il ritorno alle serate nei club non ha scelto né paillettes né il total black: ha puntato tutto su un completino rosa Barbie in morbida maglia.

Chiara Ferragni con un completo rosa Seen Users

Il look "piumato" di Chiara Ferragni

Il rosa è uno dei colori preferiti dell'imprenditrice, che lo sfoggia sia di giorno che di sera, perfino per una festa in un club. Per la festa di Manuele Mameli ha scelto di seguire il trend dei look in maglia coordinati, una delle ossessioni fashion del 2021. Ha indossato un cardigan in maglia senza bottoni con la particolarità dell'orlo di piume sulle maniche e del "reggiseno" ricamato sopra. Ha poi scelto un paio shorts coordinati in maglia rosa, indossati con un paio di collant velati e stivali lucidi neri.

Chiara Ferragni con il completino Seen Users

Un look da vera diva retrò, in pieno stile boudoir: non a caso il completino si chiama proprio "Boudoir Knitted set" ed è firmato dal brand Seen Users. Cardigan e culotte sono disponibili sul sito del brand rispettivamente a 432 e 621 euro. Un look stile "Barbie" da oltre mille euro, senza considerare gli stivali e i gioielli: l'imprenditrice indossava anello e collier del suo brand, Chiara Ferragni Collection.

il Boudoir Knitwear di Seen Users

I cardigan a pelle sono la tendenza dell'inverno 2022

Chiara Ferragni in fatto di tendenze arriva sempre in anticipo: anche lei segue il trend dei minicardigan portato a pelle, senza nulla sotto. Il cardigan rosa infatti era chiuso solo da un fiocchetto centrale, in modo da rivelare la pelle nuda. Proprio lei aveva lanciato la moda, sfoggiando un micro cardigan Jacquemus all'inizio dell'autunno. Quest'anno la maglieria incontra la sensualità: il cardigan non è più un capo demodé da "nonne", ma rinasce in versione micro e femminile, da indossare senza nulla sotto. Chic senza sforzo (e senza patire il freddo): perché non provare in vista dei party natalizi?