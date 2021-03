Chiara Ferragni sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita: al di là dei successi professionali e del secondo posto del marito Fedez al Festival di Sanremo, la cosa che la rende più eccitata in questo momento è la futura nascita della seconda figlia, la piccola Baby Girl. Attualmente ha superato la 37esima settimana di gravidanza, giorno dopo giorno il pancione diventa sempre più grande, tanto che ormai è diventato praticamente impossibile non notarlo. Per lei è dunque ufficialmente cominciato il countdown, anche se al momento non può fare alcuna previsione, visto che il parto di Leone avvenne con qualche settimana di anticipo rispetto al previsto a causa di alcuni problemi con la placenta. Nonostante l'emozione, Chiara continua a documentare tutto sui social, non esitando a rispondere alle domande dei fan.

Chiara Ferragni vuole avere un parto naturale

Manca davvero poco al parto di Baby Girl e Chiara non vede l'ora di accoglierla in famiglia. Ai fan ha rivelato di non sentirsi affatto ansiosa ma, piuttosto, di essere eccitata: presto potrà finalmente tenere tra le braccia la piccola che ha portato in grembo negli ultimi 9 mesi. Ha annunciato di aver preparato quasi tutto, dalla borsa da portare in ospedale ai primi abitini da far indossare alla piccola. Come se non bastasse, ha anche rimosso il gel dalle unghie come previsto durante qualsiasi operazione o intervento. Salvo imprevisti, l'influencer ha intenzione di avere un parto naturale, anche se al momento non può fare alcuna previsione. Il primo figlio Leone è infatti nato alla 37esima settimana, ovvero leggermente in anticipo, ma solo perché il parto era stato indotto, visto che alla fine della dolce attesa c'erano stati alcuni problemi con la placenta. Cosa sarebbe successo se il travaglio fosse cominciato mentre Fedez era a Sanremo? La coppia era d'accordo sul fatto che il cantante avrebbe abbandonato la competizione per tornare a casa dalla famiglia.

in foto: Chiara mostra il pancione

Il "mistero" sul nome di Baby Girl

Il dubbio che attanaglia maggiormente i fan dei Ferragnez è: come si chiamerà la piccola Baby Girl? A dare una piccola anticipazione è stato Fedez a Sanremo, nella prima serata ha infatti indossato una camicia con sopra incise le iniziali di tutti i membri della famiglia e, oltre alla F di Federico, la C di Chiara e la L di Leone, è comparsa anche una V. Nelle risposte che ha dato alle domande che i followers le hanno posto sui social, però, la Ferragni è stata chiara: comunicherà la scelta fatto solo dopo la nascita della bimba. Per quale motivo con Leone le cose sono andate diversamente? In realtà si è trattato solo di un inconveniente, la verità è che anche durante la prima gravidanza il nome del piccolo sarebbe dovuto rimanere "segreto". Qualcuno, però, lo comunicò alla stampa prima del previsto, costringendo i futuri genitori a parlarne liberamente.