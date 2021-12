Chiara Ferragni provoca gli haters: la sua tutina di pizzo è il must-have più provocante delle feste Chiara Ferragni non smette mai di provocare gli haters e a pochi giorni dalle feste si è immortalata in una versione super sexy aspettando i loro commenti giudiziosi e puritani. Cosa ha indossato? Una tutina di pizzo trasparente che lascia intravedere l’intimo.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna del momento: dopo il lancio su Amazon Prime Video di The Ferragnez: la serie, è diventata ancora più famosa in ogni parte del mondo, tanto che ora tutti vogliono conoscere i dettagli più originali della vita quotidiana della sua famiglia. Attualmente è a Milano e, nonostante passi molte serate a casa con Fedez, Leone e Vittoria, non perde occasione per provocare i fan (e soprattutto gli haters). Nelle ultime ore, ad esempio, si è mostrata prima "al naturale" e poi ha lanciato il look più sexy del periodo natalizio: è all'insegna delle trasparenze audaci e di sicuro farà storcere il naso ai più bacchettoni.

Chiara Ferragni, il look trasparente per le feste

Il look più sexy delle feste? Quello proposto da Chiara Ferragni, che su Instagram si è lasciata immortalare in total black con una jumpsuit super provocante. La tutina di pizzo che ha indossato è firmata Calzedonia, è un modello "seconda pelle" con le maniche lunghe e lo scollo non troppo pronunciato, anche se la sua particolarità sta nelle trasparenze audaci che hanno lasciato intravedere gli slip. Per completare il tutto l'imprenditrice ha scelto un abito giacca di pelle, dei maxi stivali col tacco e alcuni gioielli scintillanti della sua collezione.

Chiara Ferragni in Calzedonia

"Pronta per i vostri giudizi": la provocazione di Chiara Ferragni

Quale look migliore di questo per lanciare una provocazione agli haters? Chiara Ferragni sa bene che alcuni utenti del web sono sempre pronti a giudicare la sua vita da mamma solo in base agli outfit sexy che sfoggia ed è per questo che ha dedicato il post proprio a loro. Nella didascalia ha scritto: "Pronta per i vostri giudizi", rivelando poi nelle Stories che ha registrato un aumento del 27% dei commenti "bacchettoni". Per quale motivo una donna che ha dei figli dovrebbe rinunciare alla sensualità? Per l'ennesima volta l'influencer ha dimostrato di essere una mamma moderna, cool, iper femminile: gli abiti più o meno sexy che indossa non potrebbero mai intaccare l'immenso amore che prova per i suoi piccoli.