Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo figlio, hanno fatto l'annuncio ufficiale sui social qualche giorno fa, postando una dolcissima foto del piccolo Leone che felice e sorridente tiene tra le mani l'ecografia. La fashion influencer ha scoperto di essere incinta lo scorso luglio ma fino alla scorsa settimana aveva preferito tenere la notizia nascosta, visto che i primi mesi della dolce attesa sono quelli potenzialmente più a rischio. Ora, però, è felice di poter condividere un momento tanto magico e gioioso con i followers e in molti sono già andati alla ricerca degli indizi con cui la moglie di Fedez avrebbe rivelato il sesso del nascituro. Al di là delle ipotesi, la cosa certa è che sarebbe quasi alla 15esima settimana di gravidanza, anche se il pancino si intravede appena.

La prima foto col pancino di Chiara Ferragni

Una volta annunciata la seconda gravidanza, poteva mai mancare la foto del pancino? Assolutamente no, anche se le rotondità della dolce attesa si intravedono appena. Chiara ha infatti postato sui social il primo selfie con il baby bump in mostra, l'ha realizzato nella sua cabina armadio ed è più sexy che mai. La futura mamma si è immortalata in intimo con indosso solo un perizoma di pizzo bianco sgambato e un reggiseno nero, modello basic, mettendo in primo piano il ventre leggermente più gonfio del solito. Nella didascalia ha poi scritto: "Una delle prime foto col pancino: 9 settembre, la mia 11esima settimana di gravidanza".

Chiara Ferragni, quando dovrebbe partorire il secondo figlio

Chiara Ferragni ha postato la prima foto del pancino il 3 ottobre 2020, specificando nella didascalia che si tratta di uno scatto realizzato il 9 settembre, per la precisione all'11esima settimana di gravidanza. Certo, le rotondità della dolce attesa si intravedono appena ma è chiaro che, rispetto alla silhouette asciutta che l'ha sempre contraddistinta, ha il ventre e il seno più gonfi. Stando ai video postati dalla fashion influencer sui social, ha scoperto di essere incinta a fine luglio durante il viaggio di lavoro a Lecce, in quell'occasione aveva partecipato infatti alla sfilata Dior. Facendo un breve calcolo, è possibile scoprire la presunta data di nascita del suo secondo figlio. Dovrebbe essere stato concepito a inizio luglio e, considerando che in media la gestazione dura 40 settimane, Chiara dovrebbe uscire dai conti il 31 marzo, poco dopo il compleanno di Leone, che il 19 marzo 2020 compirà 3 anni.