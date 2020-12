Il mondo degli influencer si tinge di rosa: la classifica dei 15 più seguiti vede infatti una forte predominanza femminile. L’elenco è frutto di uno studio di Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Lo strapotere delle posizioni più alte della classifica è targato Ferragnez: i follower amano non solo Chiara (prevedibilmente al primo posto), ma ormai la sua intera famiglia ha acquisito una notevole autorevolezza sui social, con milioni di seguaci pronti a seguire le mode che lanciano, a cimentarsi nelle challenge che propongono, a commentare i loro post. Oltre alla presenza di più membri della famiglia Ferragni, ci sono anche altri volti che da tempo sono protagonisti dei social, ma anche un'inaspettata new entry.

Famiglia Ferragni, famiglia di influencer

Chiara Ferragni domina la classifica degli influencer più potenti del 2020 non solo grazie al numero di follower, che ha abbondantemente superato i 22 milioni. L’imprenditrice, perché ormai considerarla solo influencer è riduttivo, riesce a catalizzare l’attenzione e a generare sempre numerose reazioni sui suoi social: un totale di 55,5 milioni di interazioni tra like, commenti, condivisioni, tag. Parte del merito va anche al piccolo Leone, vera e propria piccola star, spesso protagonista delle foto o dei video postati da mamma Chiara, papà Fedez (che si piazza al secondo posto della classifica) e zia Valentina (anche lei in classifica, ottava).

Tante donne tra i best influencer del 2020

Le altre donne presenti in classifica hanno profili molto diversificati e ciascuna rappresenta non solo un diverso settore, ma anche un diverso modo di comunicare la propria immagine e forse anche un vero e proprio ideale di donna. Diletta Leotta conquista il quarto posto, poco più in basso Benedetta Rossi che con le ricette di Fatto in casa da Benedetta ha fatto breccia, con umiltà e semplicità, nei cuori di 3,5 milioni di follower. Amatissima è anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai influencer, scrittrice, attrice e chi più ne ha più ne metta Giulia De Lellis: oltre ai tutorial e alle campagne pubblicitarie sta espandendo il suo raggio d’azione ovunque. Di lei quest’anno si è parlato bene, in quanto paladina skin positive, ma di recente ha fatto uno scivolone non da poco, con una serie di consigli per gli acquisti natalizi in cui sottintesi c’erano dei messaggi non proprio gratificanti per le donne. Non mancano da diversi anni in classifica anche Beatrice Valli, Clio MakeUp, Elisa Maino e sempre più spazio stanno conquistando Alice Campello, moglie del calciatore della Juventus Alvaro Morata e la modella Paola Turani.

Nella classifica anche un'inaspettata new entry

Ma attenzione, perché nella classifica di Primaonline c’è anche una donna inaspettata, una che nella sua carriera ha puntato tutto sull’ironia, non sempre per far ridere ma anche per far riflettere: Luciana Littizzetto. Il suo post più commentato e condiviso è stato una foto della figlia adottiva Vanessa nel giorno della laurea, pubblicata su Instagram in occasione del compleanno della ragazza. Online invece, sui vari siti, a spopolare di settimana in settimana sono le sue battute a Che tempo che fa. A vincere sui social e a far appassionare il pubblico, insomma, non sono solo moda e makeup, ma personalità forti, uniche e riconoscibili, donne capaci di lasciare il segno che sia parlando di shopping o proponendo una ricetta o commentando in modo divertente l'attualità.