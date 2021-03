Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta: il 23 marzo hanno dato il benvenuto alla piccola Vittoria Lucia Ferragni e non potrebbero essere più felici. Dopo aver dato l'annuncio della nascita della bimba sui social con dei dolci scatti realizzati a pochi minuti dal parto, sono rimasti un altro giorno in ospedale, non potendo fare a meno di emozionarsi ogni volta che hanno tenuto la figlia tra le braccia. Ieri sono finalmente tornati a casa e, oltre a essere accolti da Leone (ormai diventato un fratello maggiore), hanno trovato il salotto addobbato con palloncini, fiori e regali speciali: ecco tutti i doni "di lusso" ricevuti dall'influencer da amici e parenti che hanno voluto celebrare "a distanza" l'arrivo di Baby V.

La festa di benvenuto per Baby Vittoria

Sebbene a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Baby Vittoria non abbia potuto ricevere una festa di benvenuto "in gran stile", i Ferragnez sono riusciti lo stesso a celebrare la sua nascita con qualcosa di speciale. Non appena tornati a casa con la piccola, sono stati accolti da un'atmosfera magica: i parenti e gli amici gli hanno fatto trovare un salotto addobbato di tutto punto con palloncini, festoni rosa e con una maxi composizione di gonfiabili a forma di cuore con su scritto "Welcome Vittoria".

Il piccolo Leone, che ha incontrato la sorellina per la prima volta proprio ieri, le ha regalato un lavoretto fatto a mano, dando vita a una scena dolcissima (documentata dai genitori sui social). Certo, con la presenza di qualche parente o amico stretto sarebbe stato tutto ancora più emozionante, ma la dolce famiglia ha dimostrato che l'arrivo di una nuova vita è sempre un'esperienza meravigliosa, a prescindere dal periodo storico in cui ci si trova.

in foto: I fiori ricevuti dopo la nascita di Vittoria

I regali di lusso per celebrare la nascita di Baby V.

Essendo una delle donne più famose e apprezzate del mondo della moda, Chiara Ferragni ha ricevuto moltissimi regali da amici e conoscenti più o meno famosi, che non hanno potuto fare a meno di rendere omaggio alla piccola Vittoria con dei pensieri speciali. Al di là degli innumerevoli mazzi di fiori che riempiono il salotto e il terrazzo, dalle rose alle margherite, fino ad arrivare ai gelsomini, tutti rigorosamente in total pink, l'infleuncer ha spacchettato anche altri doni a tema nascita.

in foto: Il regalo di Giuliano Calza

Lo stilista Giuliano Calza le ha fatto recapitare una box piena di biscotti, dolci e macarons decorati con passeggini e con il nome Vittoria, mentre Stéphane Gerschel, il managing director di Pomellato, ha preferito puntare sul lusso con un bracciale rigido in oro e diamanti, con all'interno un'incisione che riproduce nome e data di nascita di Baby V. Insomma, la bimba potrà anche avere solo pochi giorni di vita ma a quanto pare è già una piccola star.