Chi sono le Coconut Girls del trend che spopola su TikTok Il trend social delle Coconut Girls affonda le sue radici nell’estetica degli anni Duemila proposta in serie tv di successo, in primis “The O.C.”. Ricordate le protagoniste? Una vita in bikini, sorseggiando cocktail sulla spiaggia e prendendo il sole in piscina. Ecco come ricreare il loro stile e su quali capi puntare per essere delle perfette Coconut Girls (anche se solo sui social!).

A cura di Giusy Dente

@shaniakufner_

Negli anni Duemila tutte abbiamo sognato almeno una volta di vestire come Marissa Cooper o di essere popolare a scuola come l'amica Summer, di trascorrere come loro le giornate tra surf, piscine, mare, spiagge da sogno. Una vita spensierata vissuta perennemente in bikini insomma! Quelle atmosfere paradisiache sono diventate l'ispirazione per un trend molto popolare al momento sui social. Più che di un trend vero e proprio si potrebbe parlare proprio di un'estetica dominante, fatta di colori pastello e glitter, di fiori e perline, Polaroid e cocktail fruttati. Benvenuti nel mondo delle Coconut Girls!

Sui social spopola l'estetica dei Duemila

L'hashtag #coconutgirl porta su TikTok a oltre 100 milioni di risultati! La tendenza affonda le sue radici nello stile sfoggiato nei telefilm americani dei primi anni Duemila: le ragazze che seguono il trend sembrano appena uscite da The O.C., la serie tv che più di tutte ha segnato quell'epoca e che a quanto pare è ancora oggetto di una certa nostalgia. Le protagoniste erano tutte benestanti, con uno stile di vita invidiabile fatto di cocktail da sorseggiare in spiaggia e bei vestiti da sfoggiare alle feste. Insomma, lo stile di vita tipico di chi è in vacanza tutto l'anno! Il telefilm cult ha contagiato un'intera generazione di ragazze che non hanno mai dimenticato quegli idoli dell'adolescenza con cui sono cresciute e che hanno in parte invidiato, sognando una vita sotto il sole della California.

@shaniakufner_

Come ricreare l'effetto Coconut Girl

Per essere una vera Coconut Girl bisogna attingere a piene mani dal guardaroba delle ragazze di The O.C.. Troppo glamour lo stile di Gossip Girl e decisamente poco trendy quello di Dawson's Creek, per citare altre serie tv che pure hanno molto condizionato l'immaginario della generazione a cavallo tra anni Novanta e Duemila. Quello proposto da The O.C., però, è un universo diverso: è la moda da spiaggia delle ragazze abbronzate che prendono il sole a Orange County, sorseggiando una bevanda fresca. Difatti i TikToker per essere realmente allineati con quell'immaginario hanno ripescato dal guardaroba mini dress con le balze, minigonne in colori pastello, camicie floreali, crop top all'uncinetto. Immancabili per essere davvero perfette: collane con conchiglie, gonfiabili glitterati, ciocche di capelli fluo e macchine fotografiche usa e getta. E il gioco è fatto!