Chi è Michelle Masullo: la figlia di Jo Squillo fa la modella e si batte per i diritti umani Jo Squillo ha ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip una graditissima sorpresa: le ha fatto visita Michelle Masullo. La 21enne friulana è per la concorrente del reality come una figlia, sono profondamente legate. In comune hanno la grinta e la volontà di battersi per le cause in cui credono. In più Michelle lavora come modella e frequenta l’Università.

A cura di Giusy Dente

Anche se non ha avuto figli, Jo Squillo ha una persona nella sua vita che considera tale. Si tratta della ragazza che le ha fatto visita all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e di cui fino a questo momento non si sapeva nulla. La concorrente gli ultimi giorni è stata particolarmente malinconica, ha affrontato con gli altri inquilini argomenti per lei dolorosi, come la perdita di entrambi i genitori a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Forse per questo la 21enne, che si chiama Michelle Masullo, ha voluto palesarsi, per dare forza a sua ‘mamma' e ricordarle quanto affetto ci sia per lei ad attenderla fuori dalla Casa, una volta terminata la sua avventura nel reality.

Chi è Michelle Masullo

Dopo aver mandato un drone per Jo Squillo, Michelle Masullo ha voluto personalmente fare ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per vedere la concorrente. Le due sono legate da un affetto sincero, che va oltre il rapporto tra consanguinei. Pur non essendo la figlia naturale della cantautrice, quest'ultima la considera tale. Il loro incontro è avvenuto circa tre anni fa e da quel momento la 21enne è parte integrante della famiglia: sia Jo Squillo che il marito sono molto fieri di lei, è la loro figlioccia.

Jo Squillo e Michelle Masullo, mamma e figlioccia

Michelle Masullo è una modella friulana di 21 anni, seguitissima sui social, dove condivide moltissimo dei suoi interessi e del suo lavoro. Ama molto la moda, frequenta l'università, fa la modella ed è attivamente impegnata dal punto di vista sociale: difatti nella sua descrizione si definisce una sostenitrice delle donne, ma non solo. Quando si è trovata di fronte sua mamma le ha accennato al Ddl Zan affossato, l'ha spronata a continuare a parlare di tutti i temi che le sono cari.

Jo Squillo sin dall'inizio della sua carriera è sempre stata una convinta attivista, soprattutto in nome delle donne e dell'ambiente. Ha realizzato documentari e canzoni a tema, organizza manifestazioni contro il femminicidio e suo è il Wall of Dolls, progetto che viene proposto ogni anno in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In questo sicuramente mamma e figlioccia si somigliano: hanno in comune la grinta e la passione, l'essere in prima fila per il prossimo e per i valori in cui credono.