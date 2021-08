Charlotte e Louis avranno più libertà di zio Harry: la drastica decisione del principe Carlo Il principe Carlo è sempre più vicino al trono e sta già valutando dei cambiamenti drastici da apportare alla monarchia. A subire gli effetti della sua rivoluzione potrebbero essere Charlotte e Louis, a cui probabilmente verranno date molte più libertà rispetto allo zio Harry.

A cura di Valeria Paglionico

È da quando il principe Filippo ha perso la vita lo scorso aprile che si parla sempre più spesso della successione al trono inglese: sebbene la regina Elisabetta II sia in forma smagliante, sono moltissimi coloro che credono che la sua abdicazione sia sempre più vicina. Nel momento in cui quest'ultima dirà addio alla corona, sarà il figlio Carlo a prendere il suo posto e, stando alle indiscrezioni, la monarchia verrà letteralmente stravolta e snellita dopo l'incoronazione. Chi ne beneficerà di più? I piccoli di casa, a cui verrà data la possibilità di rivendicare la propria libertà.

Charlotte e Louis avranno una vita "meno reale" degli antenati

Il futuro del principino George è già scritto: diventerà re d'Inghilterra ed è per questo che sta già seguendo un preciso programma formativo, anche se un tantino diverso rispetto al papà William. Per quanto riguarda i fratellini Charlotte e Louis, per loro le cose potrebbero andare in modo differente rispetto a coloro che li hanno preceduti. A meno che non si verifichi qualche imprevisto o qualche tragedia, avranno pochissime possibilità di salire sul trono e, secondo l'esperta reale Ingrid Seward, il nonno Carlo ha intenzione di rendere la loro esperienza nella monarchia "meno reale" del solito.

Come potrebbe essere il futuro dei principini Cambridge

Nel momento in cui il principe Carlo diventerà re, a Charlotte e Louis non solo verranno concesse moltissime libertà ma saranno anche coinvolti il meno possibile nelle questioni reali. Il motivo per cui il figlio della regina starebbe valutando questa ipotesi? Non vuole commettere gli stessi errori fatti con Harry, che, dopo aver vissuto un'infanzia incastrato tra obblighi e protocolli, si è ribellato in modo drastico alle regole di corte. Stando alle indiscrezioni, dunque, Charlotte e Louis continueranno ad avere titoli e privilegi economici ma per il resto la loro quotidianità sarà decisamente poco regale.