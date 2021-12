Charlotte Casiraghi col cappotto a quadri: è il capo da avere nelle feste di Natale Charlotte Casiraghi è un’indiscussa icona fashion e, a meno di un mese dal Natale, ha lanciato il capo must-have delle feste. Di cosa si tratta? Di un cappottino a quadroni bianco e nero dallo stile bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Charlotte Casiraghi non è solo una delle Royal più amate al mondo, è anche un'indiscussa icona di stile a livello internazionale. Fascino aristocratico, bellezza mozzafiato e look bon-ton in pieno mood Grace Kelly: quando si parla di look non ha nulla da invidiare alle principesse inglesi. Se in occasione della Festa Nazionale di Monaco sono stati i figli gemellini di Charlene ad attirare le attenzioni del pubblico, ora è stata lei a essere finita sotto i riflettori. Con il suo ultimo servizio fotografico ha lanciato il capo must-have delle prossime feste di Natale.

Il cappotto "natalizio" di Charlotte Casiraghi

È da diversi anni che Charlotte Casiraghi è ambassador di Chanel e non sorprende che diventi spesso protagonista degli esclusivi shooting realizzati dalla Maison. Nelle ultime ore sono state rilasciate delle nuove foto ma è una in particolare ad aver attirato le attenzioni del pubblico: quella in cui sfoggia un cappotto a quadri che si rivelerà perfetto per le feste. Si tratta di un modello coat dress della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Chanel, è a macro stampa check a contrasto in bianco e nero, arriva a metà gamba, ha il colletto alla coreana, delle impunture scintillanti lungo tutta la silhouette e dei bottoni gioiello in tinta.

A Natale bisogna puntare sull'eleganza classica

Le tendenze fashion natalizie solitamente sono contraddistinte da dettagli opulenti, appariscenti e brillanti ma Charlotte Casiraghi è stata capace di rivoluzionare la moda per le feste. Dite addio ai soprabiti rossi, ai look total white in pieno stile "regina delle nevi", i must- have del momento sono contraddistinti da un'eleganza classica. Il suo coat dress a quadri può essere "riciclato" anche nei mesi invernali successivi al Natale, riuscendo ad aggiungere un tocco glamour a ogni look. Cosa ha fatto la differenza nell'outfit della principessa? Gli orecchini scintillanti a forma di croce, un accessorio perfetto per completare i propri completi natalizi.