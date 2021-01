Quello che le mamme fanno entro le mura domestiche è un lavoro vero e proprio che richiede impegno, tempo, dedizione. Ed è un lavoro a tutti gli effetti non retribuito: non è né un favore né qualcosa da dare per scontato. Spesso, anzi, è anche difficile conciliarlo con una carriera professionale. Per questo diverse celebrities si sono attivate affinché tutto questo venga facilitato e riconosciuto con degli aiuti concreti, tra cui anche fondi economici che possano sostenere le donne, soprattutto in questo periodo. La pandemia, infatti, ha sicuramente fatto sì che la gestione della casa e della famiglia gravassero ancora di più su di loro o incidessero sul loro lavoro al di fuori della casa. Sono tante le iniziative che potrebbero aiutare le mamme, c'è bisogno di incrementare tanti servizi che faciliterebbero loro la vita, ma che riconoscerebbero anche il valore e l'importanza delle loro attività (dentro e fuori casa). La proposta avanzata al presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole proprio questo: un Piano Marshall per le Mamme.

Le mamme vanno pagate per il loro lavoro

Dopo il secondo conflitto mondiale la ripresa dell'Europa fu fatta seguendo le direttive di un piano politico-economico ben strutturato, realizzato proprio per rimettere in piedi ciò che la guerra aveva distrutto. Si trattava del Piano Marshall approvato nel 1948, che ha fornito aiuti finanziari a tutta l'Europa. Lo stesso nome è stato dato anche al progetto che tante celebrities hanno sottoposto all'attenzione di Joe Biden, un piano che porti finalmente alla concretizzazione di tutte quelle iniziative a favore delle mamme di cui si parla sempre, ma che poi non trovano mai attuazione reale. Equità salariale, congedo parentale, stipendio mensile, accesso facilitato e a basso costo ai servizi per l'infanzia: sono tante le richieste presenti nel Marshall Plan for Moms. L'idea si deve al fondatore e CEO di Girls Who Code Reshma Saujani. Il progetto è stato sottoscritto da nomi di spicco del mondo dello spettacolo tra cui Charlize Theron, Julianne Moore, Eva Longoria, Alyssa Milano.

Charlize Theron paladina delle donne

La solidarietà femminile e il potere delle donne sono temi che stanno molto a cuore all'attrice, che l'anno scorso ha sostenuto un altro progetto, ma per contrastare la violenza domestica (che la pandemia ha accentuato): Together for Her. L'attenzione dell'attrice è ora invece rivolta al tema del lavoro delle mamme dentro e fuori casa, affinché venga realmente valorizzato e sostenuto, proprio perché il Covid ha inciso fortemente sulla loro vita. Charlize Theron ha firmato il progetto, sul cui sito ufficiale si legge: "Il Covid ha decimato così tante delle nostre carriere. Due milioni di noi hanno lasciato il lavoro (quattro volte di più rispetto agli uomini) nel solo settembre. Milioni di altre sono state costrette a ridurre le ore o viceversa lavorare 24 ore su 24 per mantenere il posto. Questo non è un incidente isolato, è una crisi nazionale". La richiesta dell'attrice e di tutte le altre firmatarie è che il lavoro delle mamme venga riconosciuto come tale e dunque, come qualunque altra forma di lavoro, venga retribuito e sostenuto, a maggior ragione in un momento di difficoltà come questo.