Charlene di Monaco è stata operata di nuovo: Alberto e i bambini la raggiungeranno in Sudafrica Sulle condizioni di salute della principessa Charlene si sa pochissimo: la prolungata assenza dalla vita di corte ai tabloid era sembrata una fuga da Monaco per trascorrere del tempo in Sudafrica, dov’è cresciuta. La famiglia reale ha spiegato che in realtà la questione era molto più grave: la scorsa primavera la principessa ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a subire diverse operazioni.

A cura di Beatrice Manca

Da mesi ormai la principessa Charlene di Monaco è in Sudafrica, lontana da casa e dalla sua famiglia. E da mesi si rincorrono le voci su una presunta crisi coniugale con il principe Alberto. La ragione però è nelle sue condizioni di salute: una nota di Palazzo ha annunciato un secondo intervento a cui si è sottoposta la principessa, aggiungendo pochissimi dettagli. L'operazione però è riuscita e Charlene ora si sta riposando, in attesa di poter riabbracciare i suoi bambini, Jacques e Gabriella, che la raggiungeranno insieme ad Alberto.

Charlene è da mesi in Sudafrica

il matrimonio di Charlene e Albert di Monaco nel 2011

La terza operazione della principessa

Pochi giorni fa, con uno scarno comunicato stampa, è arrivata la notizia di una terza operazione chirurgica sotto anestesia, della durata di quattro ore. Queste sono le uniche informazioni disponibili: non si sa esattamente a cosa sia stata operata, né se sia in via di guarigione. Solo poche settimane fa si era mostrata combattiva e fiera come testimonial della campagna contro la caccia ai rinoceronti: ora riposa in ospedale, mentre da Monaco Alberto e i bambini le mandano tutto l'affetto possibile, in attesa di raggiungerla per la convalescenza.