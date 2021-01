Charlene di Monaco ha sempre dato prova di essere una principessa ribelle, non ha infatti mai rinunciato a dare libero sfogo alla sua personalità solo per compiacere i Grimaldi. Certo, le regole imposte a corte nel Principato di Monaco sono un tantino meno rigorose di quelle di casa Windsor, ma è chiaro che anche in quel caso la moglie di Alberto avrebbe sempre trovato il modo per esprimere la sua vera natura. Di recente, ad esempio, è finita al centro dell'attenzione dei media per aver cambiato look in modo drastico, sfoggiando un taglio punk con delle rasature ai lati della nuca. Nelle ultime ore, intervistata dalla rivista francese Point de Vue, ha spiegato per quale motivo ha puntato proprio su una trasformazione tanto estrema.

Charlene di Monaco risponde alle critiche sul taglio rasato

Il taglio di capelli rasato di Charlene di Monaco ha suscitato non poco clamore in tutta Europa ma la principessa sembra non essersi lasciata scalfire dalle voci e dalle critiche. In molti le hanno chiesto perché abbia optato per un look tanto punk e mascolino piuttosto che sui soliti caschetti bon-ton e oggi è arrivata la risposta. In un'intervista rilasciata a una rivista francese la principessa ha dichiarato:

Il taglio di capelli rasato? È stata una mia scelta e mi fa piacere. Probabilmente, di tutti i membri delle famiglie reali, sono io quella che ha provato le acconciature più diverse e continuerò a farlo. Osservazioni come ‘ma cosa sta facendo?’ e ‘non è da altezza reale’, le conosco fin troppo bene. E non ho niente da dire loro, tranne che siamo nel 2021 e che in questi tempi così preoccupanti e difficili, ci sono argomenti molto più importanti che meritano la nostra attenzione.

in foto: Charlene copre le rasature con il basco

Come hanno reagito Alberto e i principini al cambio look di Charlene

Insomma, Charlene ha dato una bella lezione a tutti coloro che hanno avuto da ridire sul suo taglio, definendolo poco regale. Ha dimostrato che, nonostante non si consideri una principessa tradizionale, conserva intatta la sua innata eleganza. Ora continuerà a essere "ribelle" e a fare di testa sua, così da non sentirsi mai limitata o repressa. Come hanno reagito il marito e i figli dopo che lo scorso dicembre ha fatto visita al parrucchiere? Se da un lato il principe Alberto è rimasto inizialmente spiazzato, i figli Jacques e Gabriella hanno amato fin da subito lo stile punk della mamma principessa. Ad oggi, però, l'acconciatura piace anche all'erede al trono monegasco, che ormai si è abituato ai continui colpi di testa di Charlene.