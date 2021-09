Champagne e letto gigante: la principessa Beatrice ha partorito in un ospedale di lusso Beatrice di York e il marito Edoardo Capelli Mozzi sono diventati genitori: la loro primogenita è nata presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra, struttura particolarmente rinomata, nonché lussuosa. Alle neo mamme offre molti servizi ed extra, difatti i costi sono particolarmente elevati.

A cura di Giusy Dente

Beatrice di York e Edoardo Capelli Mozzi

Beatrice di York ha dato alla luce una bambina nel fine settimana. L’annunciò è arrivato direttamente da Buckingham Palace, che ha dunque dato il benvenuto al dodicesimo pronipote della regina Elisabetta, undicesimo in linea di successione al trono. La piccola è nata al Chelsea and Westminster Hospital di Londra sabato, alle 23:42. È la prima figlia della principessa Beatrice e del marito Edoardo Capelli Mozzi, che a sua volta ha già un figlio (Christopher) nato da una precedente relazione. Non è stato ancora ufficializzato il nome della neonata, che deve prima essere approvato dalla regina e poi comunicato ai sudditi, ma si sa con certezza che la bambina possiede un titolo nobiliare. Non potrà essere chiamata Sua Altezza Reale, bensì contessa: il titolo è tutto italiano ed è stato ereditato non dalla parte materna ma dal papà, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi. La stessa Beatrice con le nozze ha acquisito il titolo di contessa.

L'ospedale di lusso della principessa Beatrice

La principessa Beatrice è l’unica royal ad aver scelto il Chelsea and Westminster Hospital di Londra, che comunque non è certo nuovo ai volti noti. Nel 2017 ha partorito lì anche la moglie di George Clooney, Amal. Sul fronte reale Kate Middleton ha avuto tutti e tre i suoi figli al Lindo Wing del St Mary's Hospital di Paddington. È invece nato all' ospedale privato di Portland Archie, il primogenito del principe Harry e Meghan Markle, stessa struttura in cui è nata la stessa Beatrice e in cui ha partorito sua sorella, la principessa Eugenia.

l’esterno del Chelsea and Westminster Hospital il giorno del parto della principessa Beatrice (Foto di Jeff Spicer/Getty Images)

Quanto costa il Chelsea and Westminster Hospital

Il Chelsea and Westminster Hospital di Londra è una struttura particolarmente rinomata e avanzata per quanto riguarda il reparto maternità, cui è dedicata un’intera ala ospedaliera super lussuosa. In particolare l'ala privata è descritta come una delle migliori di Londra dal punto di vista dei servizi offerti. Oltre all’ostetrica privata, prevede una permanenza particolarmente confortevole, alla pari di un hotel a cinque stelle, nel pieno rispetto della privacy: stanze con bagno privato, illuminazione regolabile, spazioso guardaroba. Presenti anche ben 16 stanze postnatali. Qui neomamme e neonati possono riposare insieme così da entrare in profonda connessione. Anche queste prevedono bagno privato, TV a schermo piatto e lussuosi articoli da toeletta. La suite post natale, invece, offre un post partum ancora più esclusivo: soggiorno con divano, camera da letto con bagno privato dotato di doccia, letto king size personalizzato e diversi extra. Gli extra consistono in tè pomeridiano, champagne e menu particolarmente ricercato.

Beatrice di York poco prima prima del parto

I prezzi dell'ala privata riportati dal Mirror variano a seconda che la nuova mamma opti per l'assistenza di un'ostetrica o di un consulente. Nel secondo caso il pacchetto più economico costa £ 6.475 (7.541 euro), quello più costoso £ 9.050 (10.540 euro). I prezzi salgono per la prima opzione: da £ 8.775 (10.220 euro) a £ 10.650 (12.403 euro).