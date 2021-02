Donne che odiano le donne è il titolo del nuovo singolo di Chadia Rodriguez, la rapper 22enne di origini marocchine che si sta facendo spazio nel mondo della musica. Questa sorta di lettera aperta parla di quanto le donne tendano a farsi la guerra l'un l'altra, invece di sostenersi in un mondo che è già abbastanza difficile così com'è. Lo ha spiegato rispondendo per Fanpage.it alle domande più frequenti che la riguardano, che quotidianamente gli utenti rivolgono a Google. Ovviamente i titoli delle sue canzoni sono cliccatissimi: non solo Donne che odiano le donne ma anche Bella così, Sarebbe comodo e Fumo bianco. Proprio a proposito di questo singolo ha raccontato un aneddoto divertente, ma ha anche condiviso qualcosa di più di sé, dalle sue origini alla vita sentimentale.

«Lo sanno tutti che non è vero»

Il nome di Chadia Rodriguez è uno dei dilemmi che la riguardano, perché molti pensano che sia uno pseudonimo. Intervistata da Fanpage.it ha invece chiarito che non è così. La 22enne ora vive a Milano, ma è nata ad Almeria in Spagna e ha un profondo legame col Marocco: «Sono 100% marocchina. Ci sta che pensiate che sia metà e metà, però no». La rapper con la sua famiglia è in buoni rapporti adesso, anche se sono i suoi amici quelli a cui si sente più vicina: «Sono dell'idea che la famiglia non è quella che hai, ma quella che scegli. In quella che ho scelto ci sono i miei amici, che da quando faccio musica e anche prima mi hanno sempre sostenuta». Sulla sua vita privata non si è sbilanciata molto. Ovviamente ogni giorno i suoi fan interrogano Google in merito alla presenza di un fidanzato, che pare non ci sia: «Poi ve lo farò sapere comunque». In compenso ha svelato un piccolo mistero sulla sua altezza, o meglio una bugia: «Io dico di essere alta 1.65 m, ma lo sanno tutti che non è vero!».

«Chissà cosa ho fatto da ubriaca»

Ha fatto circa 140 concerti fino ad oggi e ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, ma se è riuscita a farsi notare lo deve grazie a un suo amico. I suoi inizi, infatti, sono stati segnati quasi da una fatalità: «Ho iniziato a cantare con il deodorante davanti allo specchio. Poi un giorno ho fatto sentire dei vocali a un mio amico che non si era per niente fatto i cavoli suoi, se li è mandati di nascosto e li ha fatti ascoltare a Big Fish. Il giorno dopo mi sono svegliata con Jack la Furia e Big Fish che mi stavano cercando su Instagram. Io impanicata mi sono chiesta: "Chissà cosa avrò combinato da ubriaca"». A proposito di J-Ax per esempio (con cui ha collaborato nel singolo Pericoloso) ha avuto parole di ammirazione: «Grande artista, sono molto felice di aver lavorato con lui». Più sostenuta è stata in merito un'altra rapper, Beba. Tra le due nel 2018 è scoppiato un feroce dissing a suon di musica: «Adesso abbiamo un rapporto normale, cioè ci rispettiamo. Ognuno per la sua strada e va benissimo così».

«Spero ci siano meno donne che odiano le donne»

Donne che odiano le donne è il nuovo singolo della rapper: «Spero che vi piacerà e spero che ci siano meno donne che odiano le donne nel mondo, perché già c'è troppo odio. Se ci odiamo pure tra di noi…». Nel 2020 uno dei suoi brani di maggior successo è stato Bella così (ft. Federica Carta), una canzone che invitava le donne ad amarsi e a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, difetti compresi: «Sono convinta che abbia aiutato tante persone e spero che lo continuerà a fare negli anni». Non a caso, alla cantante il tema del body shaming sta molto a cuore: «Non riesco a capire perché le persone non si possano sentire a proprio agio e libere di potersi amare senza che qualcuno le debba per forza far sentire inadeguate». Nel 2018 Chardia Rodriguez invece aveva pubblicato Fumo Bianco. A tal proposito ha raccontato a Fanpage.it che il testo è dedicato a un suo ex ragazzo, ma quando lo ha chiamato per comunicarglielo non ha ricevuto esattamente la risposta che si aspettava: «Sapete cosa mi ha risposto? Che la sua ragazza era incinta. Ma che risposta è? Io ci sono rimasta veramente male!».