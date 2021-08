Cecilia Rodriguez, per essere splendida in estate usa la maschera anti-occhiaie prima di andare al mare Cecilia Rodriguez è alle isole Baleari con il fidanzato Ignazio Moser, è con lui che si sta godendo le vacanze al termine di un lungo anno lavorativo. Come fa ad apparire sempre splendida al mare? Come dimostrato sui social, si serve di una maschera anti-occhiaie poco prima di andare in spiaggia.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze delle star sono cominciate e sui social sono moltissime quelle che non possono fare a meno di documentare la loro estate di mare e relax, suscitando l'invidia dei "comuni mortali" che vedono ancora le ferie come un miraggio. Cecilia Rodriguez è tra queste, è volata alle isole Baleari in compagnia del fidanzato Ignazio Moser ed è con lui che si sta godendo il sole e la bellezza delle spiagge di Ibiza e Formentera. Certo, non sono mancate le polemiche a causa di un conto al ristorante da capogiro, ma per il resto i due preferiscono non badare ai gossip che li riguardano. Qual è il segreto di cui l'argentina si serve per essere meravigliosa al mare? Lo ha rivelato su Instagram.

Cecilia Rodriguez e il rimedio beauty per l'estate

Se da un lato l'estate di Ignazio Moser è con degli inediti capelli di un biondo così chiaro da sembrare bianco, quella della fidanzata Cecilia Rodriguez è all'insegna della bellezza e dei look trendy. Ne ha dato prova sui social, dove documenta regolarmente tutto ciò che fa durante le sue giornate, dal risveglio alle gite in barca con gli amici. Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato un rimedio beauty particolarmente originale di cui si è servita poco prima di andare al mare: la sorella di Belén ha usato una maschera anti-occhiaie durante il viaggio in auto che l'ha portata da casa alla spiaggia. In quante la imiteranno per rendere i loro beauty look balneari davvero impeccabili?

Lo stile di Cecilia Rodriguez per la vacanza a Ibiza

Cecilia Rodriguez può essere considerata a tutti gli effetti un'icona di stile e durante l'estate 2021 ne sta dando ancora una volta prova. Cosa sta indossando durante la vacanza alle Baleari? La sorella di Belén spazia tra minidress di lino, shorts di jeans, completi tie-dye e body aderentissimi, mentre in fatto di costumi sfoggia solo i modelli firmati Me Fui, il brand che ha fondato proprio con la sorella maggiore. A completare il tutto, maxi cappelli di paglia, cavigliere di plastica, sandali raso terra e tutti i must-have più gettonati del momento. Insomma, l'armadio estivo di Cecilia è decisamente trendy e sofisticato.