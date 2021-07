Le vacanze di Cecilia Rodriguez sono cominciate: l'argentina è volata a Panarea con il fidanzato Ignazio Moser e si sta godendo il meritato relax dopo un lungo anno lavorativo. Tra foto di coppia, gite in barca e look total white in perfetto stile estivo, ne ha approfittare per rivelare la nuova acconciatura scelta per la bella stagione. La sorella di Belén ha fatto visita al parrucchiere di fiducia prima di partire e ha accorciato la frangia che portava già da diversi mesi, rendendo così il suo taglio di capelli ancora più fresco e sbarazzino. Scommettiamo che questo hairstyle diventerà il più imitato dell'estate 2021?

in foto: Cecilia Rodriguez in vacanza con Ignazio Moser

Il nuovo hair look di Cecilia Rodriguez

L'ultimo anno è stato particolarmente movimentato per Cecilia Rodriguez e non solo perché per la prima volta ha passato diverse settimane lontana dal fidanzato Ignazio Moser (volato in Honduras per L'isola dei famosi), la sorella di Belén ha anche cambiato look in modo drastico. Se fino a qualche mese fa aveva sempre portato i capelli lunghi con la fila centrale o laterale, ora non può fare a meno della frangetta. Ha debuttato in questa nuova versione lo scorso gennaio, poi ha dato un'altra spuntatina prima dell'estate e ora ha ancora una volta modificato leggermente l'acconciatura. La frangia non è né dritta né a tendina in pieno stile Kate Middleton, è sfilata, folta e va portata leggermente laterale.

in foto: Cecilia Rodriguez in bikini e con la frangia

A chi sta bene la frangia sfilata

La frangia sfilata di Cecilia Rodriguez arriva alle sopracciglia ed è sfumata sulle punte, così da poter essere portata anche come ciuffo. Quello che a questo punto bisogna chiedersi è: a chi sta bene? Praticamente a tutte, basta scegliere la lunghezza giusta e la sfilatura adatta al proprio viso. Se quest'ultimo è lungo e stretto, l'ideale sarà la frangia dritta ma non scalata. Per i visi tondi si può optare per un ciuffo centrale sfilato e più ciuffi laterali, mentre con i visi tondi si può lasciare spazio alla creatività. Il punto forte di questo dettagli di stile? È versatile, comoda e soprattutto facile da gestire.