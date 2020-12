Cecilia Capriotti è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che, visto il successo degli ultimi mesi, continuerà fino al prossimo febbraio. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2000 a Miss Italia e da allora non ha mai smesso di apparire in tv tra ospitate e reality. Sebbene il suo aspetto sia un po' cambiato nel corso degli anni, l'ex modella non ha perso la forma fisica mozzafiato che da sempre la contraddistingue: ecco le foto dei suoi esordi nello spettacolo.

Gli esordi a Miss Italia

Cecilia Capriotti è nata ad Ascoli Piceno nel 1976 ed è diventata famosa nel 2000 dopo aver partecipato a Miss Italia, dove si è classificata quarta. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa: ha ottenuto un contratto da Lele Mora e ha cominciato a lavorare prima come valletta a "Dribbling", poi come inviata a "La vita in diretta". Ha avuto anche diverse esperienze al cinema, recitando al fianco di Vincenzo Salemme, di Sergio Rubini e Giorgio Panariello, addirittura ha fatto una comparsa in "To Rome With Love" di Woody Allen.

in foto: La Capriotti nel 2008

Da Vallettopoli all'Isola dei Famosi

Nel 2007 è stata coinvolta nell'inchiesta Vallettopoli con l'accusa di estorsione ai danni di Coco ma l'anno successivo è stata scagionata ed è tornata in tv. Nel 2010 è stata infatti tra le concorrenti di "Ballando con le stelle", ha recitato a teatro e ha partecipato all'edizione del 2018 de "L'Isola dei Famosi", mentre, per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2016 ha una relazione con l'imprenditore Gianluca Mobilia, dal quale ha avuto una figlia. Il dettaglio che non è cambiato con l'avanzare dell'età? Continua a vantare un corpo mozzafiato e uno stile provocante e sexy.

Cecilia Capriotti è rifatta?

Quella al GF Vip 2020 non è la prima esperienza della Capriotti a un reality, negli anni scorsi ha preso parte all'Isola dei Famosi, dove, avendo passato intere giornate in bikini, si è ritrovata a mettere il corpo in mostra. È proprio durante la permanenza in Honduras che è stata spesso presa di mira, in molti l'hanno accusata di essersi rifatta ma, una volta tornata in Italia, non ci ha pensato su due volte a replicare. Fatta eccezione per un piccolo ritocco al seno, ha spiegato di non essersi mai servita della chirurgia plastica: le labbra carnose sono naturali e sul viso non ha mai usato punture e trattamenti estetici.