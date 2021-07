Catherine Zeta-Jones in estate non usa l’asciugacapelli: con la chioma al naturale è sempre bellissima Catherine Zeta-Jones è in vacanza a Ibiza con il marito Michael Douglas e ne sta approfittando per rilassarsi tra mare cristallino e gite in barca. Di recente non ha esitato a immortalarsi in costume, rivelando una silhouette da urlo e una meravigliosa chioma al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Per le star è ormai tradizione documentare ogni momento della propria quotidianità sui social e con l'arrivo dell'estate questa mania diventa ancora più diffusa. Lo hanno capito bene i fan di Catherine Zeta-Jones, che da diversi giorni hanno la possibilità di ammirare la diva tra gite in barca, mare cristallino e bikini da urlo. È a Ibiza con il marito Michael Douglas e non perde occasione per immortalarsi con il corpo mozzafiato in bella mostra, lasciando senza parole i followers. Nonostante abbia raggiunto i 51 anni, continua a essere in splendida forma, tanto da poter fare tranquillamente concorrenza alle ventenni.

Le beach waves naturali di Catherine Zeta-Jones

È da giorni che Catherine Zeta-Jones mostra frammenti della sua vacanza di lusso a Ibiza e, dopo essersi immortalato alle prese con un allenamento di yoga in barca, questa volta ha rivelato la sua chioma al naturale. Complici i bagni nel mare cristallino di Ibiza, la salsedine e l'esposizione al sole, ha dei capelli meravigliosi e non rimpiange affatto spazzola, asciugacapelli e piastra. Al motto di "No asciugacapelli, no problem", la diva ha realizzato un breve video in cui scuote le splendide beach waves create naturalmente a contatto con l'acqua salata. In quante sognano di vantare una chioma simile per l'estate?

Catherine Zeta-Jones, icona di bellezza a 51 anni

Chi ha detto che una donna over 50 deve necessariamente avere un aspetto attempato? Le star dimostrano che si tratta solo di un luogo comune e che si può vantare una forma fisica mozzafiato anche dopo aver superato una certa età. L'ultima ad aver incantato il pubblico con la sua silhouette da urlo è stata Catherine Zeta-Jones che, fatta eccezione per qualche capelli bianco sfoggiato con orgoglio, vanta un aspetto impeccabile a 51 anni. Ha il seno alto, le gambe snelle e sode, un lato b impeccabile e non ha rivali quando si parla di fascino. Guardando le sue foto in costume viene naturale chiedersi: perché mai dovrebbe avere paura della "concorrenza" delle 20enni?