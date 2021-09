Caterina Balivo come una tigre a Venezia 2021: sul red carpet osa con l’abito animalier Caterina Balivo è stata tra le grandi protagoniste della terza serata di Venezia 78, ha preso parte alla prima del film Dune, presentandosi sul red carpet in un’audace versione sauvage. Con un abito animalier lungo e strapless si è trasformata in una vera e propria tigre.

Ieri sera, in occasione della 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia, è andata in scena la prima del film Dune e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Tutte hanno sfoggiato i loro abiti più originali e glamour, da Serena Rossi ad Adriana Lima, fino ad arrivare a Tina Kunakey. A distinguersi per audacia, però, è stata una delle donne più amate dello spettacolo italiano: Caterina Balivo. Dopo essersi presa una temporanea pausa dalla tv, la conduttrice è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto con un look "da tigre" che non poteva passare inosservato.

Quella di ieri non è stata la prima volta di Caterina Balivo al Festival di Venezia, aveva già preso parte all'atteso evento negli anni scorsi, spopolando sempre con la sua innata eleganza. In questo 2021, forse perché voleva farsi notare dopo essere rimasta a lungo lontana dalla tv, ha deciso di puntare su qualcosa di più audace. La presentatrice si è infatti presentata alla prima di Dune con un appariscente look animalier firmato Ermanno Scervino. Il suo abito lungo con la gonna vaporosa e il corpetto strapless era caratterizzato da una stampa tigrata all-over (forse un tantino troppo appariscente per una manifestazione tanto formale).

Ad arricchire ancora di più il look sauvage di Caterina Balivo sono stati gli accessori gold. La conduttrice ha infatti completato l'abito con un paio di décolleté col tacco a spillo in oro metallizzato e con dei preziosi gioielli coordinati firmati Cartier. Per quanto riguarda i capelli, ha rinunciato alle pieghe lisce e "pettinate", preferendo delle onde sbarazzine e leggermente spettinate. Insomma, la Balivo potrà pure aver un po' esagerato con l'animalier ma la cosa certa è che è riuscita a farsi notare tra la parata di star accorse al Lido.