Caterina Balivo è tornata in tv, è stata tra gli ospiti della puntata di ieri di "Domenica In", dove ha rilasciato un'intervista esclusiva a Mara Venier. Ha spiegato quali sono le vere ragioni nascoste dietro l'addio a "Vieni da me", ha raccontato del debutto nei panni di giurata del programma di Milly Carlucci, "Il cantante mascherato", e ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria icona di stile. Sarà perché in questo periodo storico difficile tutti hanno voglia di gioia e freschezza o perché con l'inizio di febbraio si sogna già l'arrivo della bella stagione, ma la cosa certa è che la conduttrice campana ha sfoggiato un look fiorato che si rivelerà perfetto per la primavera. In quante porteranno un pizzico di colore alle loro giornate imitando la sua scelta di stile?

Il tailleur fiorato di Caterina Balivo

Per il ritorno in tv Caterina Balivo non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look. Ha puntato su uno dei trend più gettonati del momento, quello del completo mannish dal taglio maschile, anche se non ha rinunciato alla femminilità, optando per una variopinta stampa fiorata. Il tailleur perfetto per la primavera 2021 è firmato Marcobologna, è a fondo nero ma è tempestato di rose sui toni del fucsia, giallo e azzurro: la giacca è lunga, monopetto con il bavero di raso (un modello simile costa 549 euro), mentre i pantaloni sono a sigaretta e hanno la stessa fascia di raso sui lati (una variante con dei fiori leggermente diversi costa 319 euro). A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in vernice lilla di Francesco Sacco.

Caterina Balivo ha lasciato "Vieni da me" per amore

Negli ultimi anni era diventata la regina dei pomeriggi delle reti Rai, passando da "Detto-Fatto" a "Vieni da me", ma, nonostante il successo, Caterina Balivo ha deciso di abbandonare la tv. Dopo che la decisione aveva spiazzato tutti qualche mese fa, oggi la conduttrice ha voluto spiegare per quale motivo ha messo in atto una scelta tanto drastica. Intervistata da Mara Venier a "Domenica In" ha infatti dichiarato: "È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv, ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro. Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto e pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l’ho fatta". Nonostante ad oggi abbia rinunciato a un programma tutto suo, è riuscita lo stesso a ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo: è tra i nuovi giurati de "Il cantante mascherato", esperienza che la rende super entusiasta.