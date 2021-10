Caterina Balivo al Roma Film Fest 2021: sul red carpet lancia il trend delle spalline maxi Caterina Balivo è stata tra le ospiti speciali del Roma Film Fest 2021, ha calcato il red carpet in occasione di un evento dedicato all’arrivo in Capitale di Johnny Depp. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, seguendo il trend dell’abito giacca ma in una versione super originale.

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'edizione 2021 del Roma Film Fest e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Ogni sera vengono presentati diversi film in anteprima mondiale e gli ospiti "famosi" non possono fare a meno di sfidarsi a colpi di stile, così da attirare tutti i riflettori su di loro. Domenica 17 ottobre è stato il turno di Johnny Depp, uno dei protagonisti più attesi dell'evento cinematografico della Capitale, che ha partecipato alla sezione autonoma Alice nella Città per presentare la web-serie animata Puffins. A presenziare all'appuntamento c'era anche Caterina Balivo, apparsa bellissima ed elegante sul tappeto rosso: ecco cosa ha indossato.

Il look bianco di Caterina Balivo

Quale migliore occasione di una mite serata autunnale per sfoggiare un look total white? È proprio quanto fatto da Caterina Balivo al Roma Film Fest 2021. Sul red carpet della prima di Puffins ha infatti seguito il trend dell'abito giacca ma in una versione super originale. Ha indossato un blazer-minidress firmato Balmain, un modello bianco doppiopetto con delle spalline super imbottite e appuntite. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison è disponibile solo in blu navy e viene venduta a 2.390 euro. Le spalline in pieno stile anni '80 riusciranno a diventare il must-have di stagione?

Caterina Balivo in Balmain

Caterina Balivo sceglie gli accessori gold

Per completare il tutto la Balivo ha scelto degli accessori gold, dalle micro collane che le hanno decorato la scollatura i décolleté col tacco a spillo, fino ad arrivare alla clutch bag. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mettendo così in risalto il long bob che sfoggia da diversi mesi. In fatto di make-up, invece, ha optato per delle tinte extra naturali con una linea di eye-liner leggermente più marcata. Insomma, Caterina è una vera e propria icona di bellezza e non perde occasione per dimostrarlo. È riuscita a superare Jessica Chastain in fatto di eleganza al Roma Film Fest?