Jessica Chastain, dal look nude al tailleur blu elettrico: è regina di stile al Roma Film Fest 2021 Il Roma Film Fest 2021 è partito solo da pochi giorni ma c’è già un’attrice che si è aggiudicata il titolo di regina di stile dell’evento. Si tratta di Jessica Chastain che, in occasione della prima di The Eyes Of Tammy Faye, ha spopolato prima con un tailleur blu elettrico, poi con un audace look effetto nude.

A cura di Valeria Paglionico

È partito il Roma Film Fest 2021, l'evento dedicato al cinema più atteso dell'anno nella Capitale, e, come da tradizione, ogni sera vengono presentati diversi film in anteprima nelle sale dell'Auditorium Parco della Musica. Le star che calcano il red carpet ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile tra abiti da sera e tacchi a spillo ma è stata soprattutto una famosa attrice ad attirare le attenzioni del pubblico. Si tratta di Jessica Chastain, che ha preso parte alla première di The Eyes Of Tammy Faye, apparendo più bella ed elegante che mai sul red carpet. Nonostante il Festival sia cominciato solo da pochi giorni, è già stata incoronata regina di stile dell'evento.

Jessica Chastain, il red carpet in color block

Jessica Chastain ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion durante la sua partecipazione al Roma Film Fest 2021. Ha puntato tutto sull'eleganza e sull'audacia di Gucci, presentandosi sul red carpet con un look effetto nude ad alto carico sensuale. L'attrice ha indossato un completo in color block con una sinuosa gonna a sirena rossa con dei ricami scintillanti lungo tutta la silhouette e un bustino in verde acqua. Quest'ultimo è tempestato di perline brillanti applicate, ha le spalline imbottite, un taglio cut-out "rivelatore" e un girocollo gioiello. A completare il tutto, i tacchi a spillo, un rossetto bordeaux e un raffinato raccolto.

Jessica Chastain in gucci

Jessica Chastain segue il trend dei colori neon

Jessica Chastain poteva mai perdersi il photocall pomeridiano? Assolutamente no e anche in quell'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, seguendo una serie di tendenze simbolo dell'autunno 2021. Ha infatti indossato un tailleur blu elettrico di Gucci con pencil skirt a vita alta e con spacco laterale e blazer coordinato. Ha portato la giacca sbottonata, così da rivelare l'intimo nero e da mettere in mostra gli addominali. Non sono mancati i décolleté col tacco ma, in fatto di capelli, questa volta ha preferito tenerli sciolti e fluenti. In entrambe le apparizioni pubbliche l'attrice non ha forse dimostrato di non avere rivali in fatto di stile?

