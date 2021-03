Che mondo sarebbe senza le nonne? Praticamente ogni famiglia si affida a loro quando i bimbi sono piccoli, riuscendo ad avere un dolce e amorevole aiuto in casa, ma la cosa che in pochi sanno è che la cosa accade anche all'interno della Royal Family. A dimostrarlo sono i Cambridge che, nonostante nel loro staff vantino alcune delle tate più "certificate" al mondo, affidano spesso la cura dei piccoli di casa alla nonna materna. Carole Middleton adora passare il tempo con George, Charlotte e Louis, non perdendo occasione per darsi ai giochi scatenati nonostante i 66 anni. Sebbene non possa più essere considerata una ragazzina, continua ad avere così tanta verve che in sua compagnia i principini non si annoiano mai.

Come passano le giornate Carole e i principini inglesi

Siamo sempre stati abituati a vedere Carole Middleton elegante e impeccabile durante le numerose apparizioni pubbliche al fianco della figlia Kate ma, una volta lontana dai riflettori, è molto più "normale" di quanto si immagina. Alla rivista "Good Housekeeping" ha rivelato di amare il suo ruolo di nonna: è amorevole, allegra divertente e a tratti anche "spericolata". Come passa le giornate quando è in compagnia dei nipoti George, Charlotte e Louis? Corre sulle colline, si arrampica sugli alberi, attraversa i tunnel per arrivare al parco giochi, va in bicicletta. Una volta terminate le attività all'aria aperta, porta tutti in cucina e comincia a "pasticciare" ai fornelli, ballando e preparando dei manicaretti con il loro prezioso aiuto.

in foto: La mamma di kate middleton

George, Charlotte e Louis adorano la nonna materna

Insomma, Carole Middleton vive in modo estremamente dinamico i sui 66 anni, non riesce proprio a star ferma ed è questo il motivo per cui i nipoti reali la amano. Fino a quando continuerà? Finché ne avrà la forza. L'unico piccolo inconveniente è che questa "onnipresenza" della nonna materna non sia particolarmente apprezzata dal principe Carlo, visto che non può vedere i nipoti quanto vorrebbe. La cosa avrebbe addirittura creato dei momenti di tensione con William, che non riuscirebbe proprio ad accontentare le richieste del padre. I piccoli di casa Cambridge, però, si sentirebbero felici e soddisfatti così, visto che probabilmente tra le mura di Buckingham Palace non avrebbero la stessa libertà che gli viene concessa a casa Middleton.