Carnevale 2021 si avvicina e, anche se quest'anno sarà un tantino diverso rispetto al passato visto che a causa della pandemia non si potranno organizzare party folli, si potrà lo stesso rispettare la tradizione del travestimento, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Certo, il loro costume originale dovrà essere sfoggiato in casa e non in strada ma tanto basta per scattargli qualche foto da postare sui social. Nonostante manchi ancora qualche settimana al famigerato martedì grasso, su Instagram c'è già una coppia di bimbi diventata virale con il suo costume "di coppia". Il motivo? La scelta non potrebbe essere più moderna e attuale, dato che si ispira al recente Inauguration Day che ha segnato l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

in foto: Michelle e Barack Obama all’Inauguration Day

I bambini vestiti da Barack e Michelle Obama

L'evento mediatico che ha attirato i riflettori di tutto il mondo di recente, distogliendo temporaneamente l'attenzione dal Coronavirus? L'Inauguration Day che, tra gare a colpi di stile e un concerto virtuale serale, si è trasformato in un imperdibile appuntamento mondano. Al di là di Joe e Jill Biden, che hanno preso il posto dei Trump nella White House, tra i protagonisti indiscussi della giornata ci sono stati anche Barack e Michelle Obama (quest'ultima apparsa splendida ed elegante in un completo burgundy). I look dei due sono stati considerati così iconici da aver ispirato alcuni travestimenti di Carnevale per bambini. Sono stati i piccoli Ryleigh Madison Hampton e Zayden Lowe, del South Caroline, a essersi trasformati negli ex Presidente e First Lady e il risultato è stato così impeccabile da essere diventato virale in pochissime ore.

Michelle Obama ha condiviso le foto di Zayden e Ryleigh

È stata Sheila, la nonna di Ryleigh, ad avere l'idea di travestire i due piccoli amichetti daBarack e Michelle Obama durante la cerimonia di insediamento presidenziale. Rimasta colpita dai loro look, ha pensato bene di ricrearli in versione mini per Carnevale. Sul web non è disponibile nessun costume a tema, Sheila è andata personalmente alla ricerca di giacche, cappotti e pantaloni bordeaux che somigliassero a quelli sfoggiati dagli Obama e alla fine ce l'ha fatta, rendendo quei vestiti di Carnevale assolutamente perfetti (con tanto di spilla a forma di bandiera americana). I bimbi sono finiti sui social grazie alla zia di Ryleigh, Joi, di 14 anni, che in poco tempo ha visto diventare quelle immagini virali. Addirittura Michelle Obama le ha condivise sul suo profilo social, apprezzando divertita l'originalità dei bambini. In quanti prenderanno ispirazione da questi due dolci amici per il prossimo Carnevale?