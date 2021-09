Carlotta Dell’Isola, il nuovo look con i capelli lunghi: per l’autunno torna a indossare le extension Carlotta Dell’Isola è tornata a Roma dopo la fine delle vacanze estive e non ha potuto fare a meno di fare visita al parrucchiere per rinnovare il suo look. Come documentato sui social, è tornata ai capelli lunghi con delle extension applicate alla perfezione.

A cura di Valeria Paglionico

Carlotta Dell'Isola è tornata in città dopo aver passato le vacanze estive in Costa Smeralda in compagnia del fidanzato Nello. Così come tutte, anche lei si è ritrovata con i capelli rovinati dal sole e dalla salsedine e non ha potuto fare a meno di chiedere appuntamento al suo parrucchiere di fiducia, Federico Fashion Style. Se negli ultimi tempi era apparsa sui social con un inedito caschetto, ora le cose sono cambiate in modo drastico. L'ex gieffina ha mostrato il nuovo look sui social, lasciando i fan letteralmente senza parole: ecco quale sarà l'acconciatura che sfoggerà con l'inizio dell'autunno.

Carlotta Dell'Isola fa visita a Federico Fashion Style

Carlotta Dell'Isola sembra non riuscire a trovare stabilità con i capelli e non sorprende che nelle ultime ore si sia affidata per l'ennesima volta a Federico Fashion Style. L'influencer non aveva dato nessuna anticipazione ai fan sulla sua voglia di rivoluzionare l'acconciatura, è stato il parrucchiere in persona a immortalarla in primo piano e di spalle a "opera finita", rivelando un look decisamente rinnovato. Al motto di "Un look sofisticato ma sempre molto glamour! Tailored hair per avere volume e lunghezza", Carlotta è apparsa con una chioma extra long biondissima e ondulata.

Il segreto del nuovo look sono le extension

Come ha fatto a passare dal caschetto ai capelli lunghissimi in così poco tempo? Naturalmente grazie alle extension, la sua più grande passione. Rispetto a quando era nella casa del GF Vip, questa volta le ciocche per l'allungamento della chioma sono state "montate" in modo impeccabile: l'attaccatura è praticamente invisibile e nessuno direbbe mai che i suoi capelli "veri" arrivano solo alle spalle. Cosa ne pensano i fan di questa trasformazione? Hanno apprezzato sia la lunghezza che il nuovo colore, non perdendo occasione per fare i complimenti all'ex gieffina.