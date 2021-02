Lo scorso lunedì Carlotta Dell'Isola ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, è stata lei la meno votata tra i nominati della settimana. Nonostante sia stata costretta a dire addio al reality a poche settimane dal suo ingresso, nello studio ha trovato ad accoglierla il fidanzato Nello che, dopo aver partecipato con lei a Temptation Island la scorsa estate, le ha finalmente fatto la proposta di matrimonio. Ora per la "neo-vippona" comincia il periodo delle ospitate televisive e per apparire al meglio di fronte i riflettori ha pensato bene di rivolgersi a Federico Fashion Style. Ricordate le extension un po' troppo visibili che sfoggiava all'interno della casa? Le ha eliminate, stravolgendo in modo drastico il suo look.

Perché Carlotta aveva le extension "visibili" al GF Vip

È inutile negarlo, tutti i fan del Grande Fratello Vip hanno notato le extension che Carlotta sfoggiava all'interno della casa. Al di là delle motivazioni che l'avevano spinta a provare un allungamento "artificiale" dei capelli, la cosa che balzava subito all'occhio è che l'effetto delle ciocche applicate era tutt'altro che naturale: l'attaccatura era visibilissima, soprattutto quando la "vippona" portava la chioma tirata all'indietro, e, come se non bastasse, il colore scelto (il biondo platino) era un po' troppo chiaro per le radici scure. Il motivo per cui aveva optato proprio per delle extension simili, nonostante sapesse che avrebbe vissuto sotto i riflettori h24? Carlotta le avrebbe applicate all'ultimo minuto poco prima di partecipare al reality, non rendendosi conto realmente dell'effetto poco desiderabile.

in foto: Con le extension "visibili" al GF Vip

La nuova acconciatura di Carlotta Dell'Isola

Per fortuna in suo soccorso è arrivato Federico Fashion Style che, al motto di "tutti stavano aspettando questo momento", le ha "rifatto" il look. Ha infatti optato per delle extension non invasive senza colla, capaci di dare il massimo volume alla chioma in modo naturale. Ha inoltre tagliato le punte e aggiunto un balayage sui toni del biondo cenere. Il risultato? Assolutamente impeccabile: Carlotta con i suoi capelli biondi, lunghi, fluenti e sfumati è cambiata in modo drastico, tanto da essere quasi irriconoscibile a prima vista. Essendo ormai diventata una "vip", da questo momento in poi si rivolgerà sempre al noto parrucchiere amato dalle star? L'unica cosa certa è che è stato lui a risolverle il "problema extension" in poche ore.